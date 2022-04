Empresario pide a migrantes que llamen a familiares en México para ratificar a AMLO

Por Araceli Martínez Ortega Actualizado

Los Ángeles, 5 de abril (La Opinión).- El presidente consejero de los Empresarios por la Cuarta Transformación en Nuevo León, Gustavo Morton hizo un llamado a los migrantes que viven en Estados Unidos, y no alcanzaron a registrarse para votar en el proceso de Revocación de Mandato, para que les pidan a sus familiares en México que participen en la elección del 10 de abril.

“A propósito, no se difundió la noticia de la Revocación del Mandato. Eso hizo que muchos migrantes no se pudieran registrar para votar, pero sí pueden llamar por teléfono a sus familiares y pedirles que salgan a votar, aunque batallen, porque sabemos que tal vez no les van a quedar las casillas muy cerca de sus casas, ya que el Instituto Nacional Electoral puso muy poquitas”.