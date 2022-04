En EU piden que se cancelen visas a diputados mexicanos por recibir a Embajador ruso

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– Legisladores de Estados Unidos urgieron a los secretarios Antony Blinken y Alejandro Mayorkas que cancelen las visas de los integrantes del Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados mexicana, por considerar que los diputados han decidido “no condenar a Rusia y apoyar la tiranía” de Vladímir Putin.

En un comunicado dirigido a los titulares de las secretarías de Estado y de Seguridad Nacional, respectivamente, los congresistas aseguraron que los legisladores mexicanos mandaron un “mensaje claro” en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia de que, pese a la postura neutral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron apoyar el régimen del Presidente ruso.

Members of the Mexican Congress participating in the “Mexico-Russia Friendship Committee” should not be allowed to enter, travel, or invest in the US.

I urge @SecBlinken & @SecMayorkas to revoke their visas and any foreign official that does not condemn Russian aggression. pic.twitter.com/USscy50KOl

