Madonna celebra sus éxitos con el próximo lanzamiento de dos recopilaciones

Nueva York, 5 de mayo (EFE).- Madonna anunció este miércoles la publicación de dos nuevas recopilaciones de remezclas para celebrar décadas de grandes éxitos en las pistas de bailes, donde ha hecho historia al convertirse en la primera artista que acumula cincuenta números uno en la lista Billboard Dance Club.

La reina del pop ha reunido sus remixes favoritos de ese medio centenar de temas en un álbum que llevará el título “Finally Enough Love: 50 Number Ones” y que incluye algunas versiones que nunca se habían publicado.

En paralelo, Madonna editará otro disco más reducido, con una selección de 16 éxitos titulada simplemente “Finally Enough Love”.

Esa versión con 16 canciones podrá escucharse en streaming a partir del 24 de junio, mientras que el CD y el LP saldrán a la venta el 19 de agosto.

En esa fecha saldrá al mercado tanto en formato digital como físico -en tres CD o en una edición limitada de seis vinilos- la colección con las cincuenta remezclas, aunque desde hoy ya está disponible en forma de adelanto un remix de “Into the Groove”.

“50 Number Ones” se extiende unos mastodónticos 220 minutos e incluye remezclas de algunos de los productores más exitosos de las últimas décadas, entre ellos Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

En orden prácticamente cronológico, la caja recoge éxitos acumulados a lo largo de décadas, arrancando con “Holiday” (1983) y terminando con “I Don’t Search I Find” (2019).

Entre medias aparecen, entre otros, remixes de temas esenciales de Madonna como “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Don’t Cry For Me Argentina” o “Frozen” y algunas de sus colaboraciones más sonadas, con Britney Spears (“Me Against The Music”), Justin Timberlake y Timbaland (“4 Minutes”), Nicki Minaj (“Bitch I’m Madonna”) o con el colombiano Maluma (“Medellín”).

Estos dos discos son las primeras piezas de la colaboración anunciada entre Madonna y Warner Music Group para volver a publicar parte del catálogo que la artista ha acumulado a lo largo de su extensa carrera.