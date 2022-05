Tom Cruise llega en helicóptero a la premiere de Top Gun: Maverick (VIDEO)

Madrid, 5 de mayo (Europa Press).- Tom Cruise vuelve a ponerse en la piel de Pete “Maverick” Mitchell en Top Gun: Maverick, la tardía secuela del filme de 1986, que se estrenará el próximo 27 de mayo. Y fiel a su fama de rutilante y metótica estrella capaz de (casi) todo, el actor sorprendió a los fans durante la premiere mundial de la película a la que llegó pilotando un helicóptero.

Al igual que su personaje en Top Gun, Cruise también cuenta con una gran pasión por la aviación y habilidades como piloto. El protagonista de otras sagas de acción como Misión Imposible o Jack Reacher, llegó gobernando un helicóptero que hizo aterrizar en la cubierta del portaviones USS Midway en San Diego.

Para estupefacción de todos los presentes, fue el mismísimo Tom Cruise quien bajó del asiento del piloto. El actor, después de tomar tierra, se dirigió al público, que enardecido por la asombrosa aparición de Cruise comenzó a aplaudir entusiasmado.

. @TomCruise arriving to the #TopGun : Maverick Global Premiere red carpet in style. pic.twitter.com/0eBarJQwfM

Algunos medios allí presentes, como The Hollywood Reporter compartieron también en sus redes sociales el vídeo de Tom Cruise haciendo gala de sus dotes como experimentado piloto.

“Tom Cruise acaba de llegar al estreno de #TopGunMaverick en un helicóptero pilotado por él mismo”, reza el tuit publicado por el medio con el que acompaña al video.

En el clip puede verse a los asistentes, atónitos, grabando con sus móviles la inesperada y sorprendente entrada del helicóptero, planeando y a punto de descender sobre la cubierta del navío.

Tom Cruise just arrived to the #TopGunMaverick premiere in a helicopter he flew himself pic.twitter.com/uA4X0UL4DZ

— The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2022