Suárez Gomís narra su versión del supuesto ataque a Vicente Serrano: “Jamás lo toqué”

Durante una entrevista con López Dóriga, el “Pelón” Gomís narró su versión de los hechos tras la acusación por agresión de Vicente Serrano, asegurando que el periodista “hizo un show gigante”.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Después del problema que tuvo Héctor Suárez Gomís con el periodista Vicente Serrano, después de que lo acusara de agresión, el actor reveló el contexto de lo sucedido en el restaurenta de la Ciudad de México.

A través de una entrevista con Joaquín López Dóriga, Gomís aseguró que jamás lo tocó físicamente al periodista, mucho menos rompió sus lentes como reportó Serrano en Twitter; asimismo, expresó que el conflicto entre ambos inició hace unos años.

“Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago; en septiembre de 2012 me llaman de la Feria del Libro para presentar ahí mi segundo libro y aprovechando que viajaba para allá, él quiso comprar una función de mi monólogo ‘El pelón en los tiempos del cólera’, me dijo que era periodista independiente que necesitaba apoyo y que por favor bajara el precio y demás, y como yo apoyo así a la gente le dije, ok, bajo el 50 por ciento”, expresó Suárez Gomís.

En la misma entrevista, el “Pelón” Gomís explicó que Serrano intentó robarle dinero durante su gira en EU.

Algo así ocurre cuando te estrellan los lentes en la cara… A menos que estés mintiendo y ningún periodista domesticado sería capaz de mentir.

¿Verdad? pic.twitter.com/bbIbWaROT0 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 6, 2022

“Hice Chicago y me fue tan bien, que me contrató tres o cuatro semanas después, de eso no me acuerdo, y en ese segundo viaje me quiso robar dinero y ahí empieza todo. Pasa el tiempo y como no le fue bien en Chicago, le ofrecieron esta manera de ejercer , entre comillas, el periodismo en este país, golpeandonos no nada más a ustedes los periodistas, sino a todos los que están en contra de la 4T y yo soy un continuo crítico”, prosiguió el actor.

Por otra parte, narró su versión de los hechos, asegurando que nada de lo que dijo el periodista fue real y que solo intentaba hacer un espectáculo para llamar la atención.

“Me levanté y lo encaré y con la yema de mis dedos le di un garnuchazo en sus lentes y se cayeron, pero él dijo que le estrellé los lentes en la cara y trató de escudarse diciendo que era periodista, además, me dijo que qué bueno que se había muerto mi papá porque sin él no soy nada, después hizo un show gigante y cuando llegó la policía, se tiró al suelo ”.

Héctor aseguró que después del problema en el restaurante, ambos siguieron las discusiones vía Twitter, en donde Serrano incluso lo llamó “machito”.

VICENTE SERRANO DENUNCIA AGRESIÓN DE HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS

Por la tarde del miércoles, el periodista del portal Sin Censura, Vicente Serrano, compartió en sus redes sociales un video en el cual se le ve intercambiar palabras con el comediante Héctor Suárez Gomís, mientras lo acusa de haberlo atacado y romperle sus lentes.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

“¿Me rompiste los lentes nada más porque se te dio tu pin… gana? Le reclama Serrano, mientras que Suárez responde: “Sí, así como a ti se te da tu pin… gana meterte conmigo en las redes”.

Por otra parte, el actor compartió la publicación en Twitter argumentando la situación y desmintiendo los supuestos ataques que narró el periodista.

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, escribió el actor.