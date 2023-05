México detiene contenedor chino con precursores de fentanilo. Necesitaba una prueba

En una breve intervención para completar la información, el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, precisó que el cargamento traía alrededor de 600 bultos de un objeto llamado “resina combustible”, que luego del análisis se encontró que estaban contaminados con fentanilo.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que ya tiene una prueba de que el fentanilo sí llega desde China, pues se encontró un contenedor proveniente de la ciudad de Qingdao en el puerto de Michoacán con varios bultos con precursores químicos de la droga.

“Ya tenemos las pruebas: un cargamento llego de un puerto de China, un contenedor, al Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán”, informó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Puebla.

“Entonces se hizo todo el análisis de laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información [al Presidente Xi Jinping de China] con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que salgan de sus puertos, que sólo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos”, añadió.

A principios de abril, AMLO envió a su homólogo chino una carta en la que le pide ayuda para detener el tráfico de fentanilo a México. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió a la carta afirmando que el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México es inexistente.

China no ha sido notificada por México respecto a ninguna incautación de fentanilo procedente de dicho país asiático, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa que realiza de forma periódica, citado por la agencia británica Reuters.

“Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas y tomar medidas más sustantivas para reforzar la regulación dentro de sus fronteras y reducir la demanda”, indicó Mao, refiriéndose al consumo de drogas como un problema “originado en EU”.

En la rueda de prensa de López Obrador este viernes, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, detalló que hace unos días se detectó un contenedor en Michoacán “que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que se llama resina de combustible de aproximadamente 34 o 35 kilos por bulto. Son unas bolitas, hubo cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos de alta especialidad que tenemos nosotros dedicado a detectar sustancias ilícitas, con los laboratorios de la aduana y de Cofepris”, dijo.

“Se lleva su tiempo, es un análisis muy profundo, es algo muy serio, ayer viajaron elementos de la aduana, de nosotros y Cofepris, volvieron a hacer el análisis de los bultos y el producto viene contaminado por fentanilo y metanfetamina”, expresó el titular de Semar, quien también dijo que provenía del puerto chino de Qingdao y que antes de llegar al puerto mexicano pasó por Corea del Sur.

“No se abrió en Corea, pasó el barco pero el contenedor no se abrió, desde que salió el contenedor de China venía ya con este producto”, subrayó por su parte López Obrador.

“Entonces vamos a enviar aun carta al Presidente de China con esta información de manera mucho muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, esto nos permitiría tener mas control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos o tener cargos no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto y que ademas no engañen”, añadió el mandatario mexicano.

Más adelante, el titular de la Marina volvió a intervenir en la conferencia matutina para destacar que aún sigue la investigación y que se precisarán más detalles cuando ésta concluya.

“El contenedor se cargó en Qingdao. No sabemos como lo trasladaron a Busan, en Corea del Sur, y ahí se embarcó hacia Lázaro Cárdenas. Uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde vienen los contenedores, les vamos a pedir a los gobiernos que nos ayuden a aclarar de dónde vienen”, añadió más tarde Ojeda Durán.