Mariah Carey enfrenta demanda por plagio de “All I Want for Christmas Is You”

Por Julio Botija

Ciudad de México, 5 de mayo (AS México).- “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey, se convirtió en uno de los éxitos musicales con mayor trascendencia y que es cantado y bailado en todas las fiestas navideñas desde su lanzamiento en 1994. Además, esta producción ha generado todo tipo de opiniones y reconocimientos por parte de la industria de este mundo. Incluso, un cuarto de siglo más tarde se posicionó por primera vez en la cabeza del “Hot 100 Chart de Billboard”, clasificación de las 100 canciones más escuchadas y a su vez clasificada por la popular revista semanal estadounidense.

Sin embargo, este ilustre tema de la Navidad se encuentra en el punto de mira tras “supuestamente” infringir los derechos de autor de una canción compuesta por Andy Stone, que fue lanzada en 1989 y bajo el mismo título: “All I want for Christmas is you”, según ha desvelado el medio especializado TMZ, que ha tenido acceso a la demanda interpuesta contra Mariah Carey.

El cantante incide y reitera que es el pionero de “All I want for Christmas is you” y su tema musical tuvo una gran repercusión tras su lanzamiento en 1989 y que incluso llegó a colarse en lo más alto de la lista de éxitos de esa época durante la Navidad de 1993. No obstante, la versión de Mariah Carey, compuesta cinco años más tarde, disminuyo la visibilidad y difusión del título original a consecuencia de la utilización del mismo nombre.

Además, ambas canciones tienen connotaciones muy diferenciadas en cuanto a la melodía y letra a pesar de tener una identidad navideña similar. El propio Andy asegura en su demanda que Mariah Carey no pidió permiso para utilizar el “All I want for Christmas is you” y confiesa que ese ‘plagio’ le ha dificultado la obtención de un mayor rédito económico por su producción. Por ello, quiere aprovechar la gran tajada de dinero que cosechó con ese tema y pide más de 20 millones de dólares por lo sucedido, según TMZ.

