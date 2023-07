Sheinbaum, la caricatura de AMLO

+ Imitadora

+ No prende

El video es patético:

Claudia Sheinbaum en Guerrero con su figura esmirriada, sombrero de palma y collar de flores colgado al cuello, imitando desde el templete… ¡a López Obrador! Grotesco. Caricaturesco: hablando con acento, tono y el cantadito tabasqueño, simulando las posturas de AMLO, copiando sus gestos, con el mismo discurso de Andrés Manuel – “el Presidente lo menciona a Claudio X. González”-, sin ideas individuales, carente de personalidad propia y de presencia política. Plana. Sheinbaum es una jícama sin sal ni limón.

Da pena. Mucha pena ver a Sheinbaum caricaturizando a López Obrador.

Es Claudia… la mala imitadora de AMLO.

Es Claudia… la copia pirata de AMLO.

Es Claudia… la caricatura de AMLO.

A la Sheinbaum le quitaron la Jefatura de Gobierno y le quitaron todo.

Parece que junto con la Jefatura capitalina, a Sheinbaum, de paso, le eliminaron también su aura política, su conciencia, su alma, su vergüenza que al menos debería servirle para buscar una personalidad auto definida, un discurso propio, un lenguaje personal. ¡Algo de ella, pues!

Pero no. La plaza pública, el templete, la oratoria política, la brecha, el contacto popular, es algo que, nada más, no se le da a doña Sheinbaum. Con ella aplica perfecto el sabio lema de la Universidad de Salamanca acuñado por Miguel de Unamuno cuando era Rector: “Lo que natura no da, Salamanca no presta” (Lo que la naturaleza no lo da, Salamanca no lo presta).

Sheinbaum no enciende ni conecta con ese pueblo que tanto menciona -para no variar, imitando a AMLO-, durante sus discursos.

Sheinbaum no prende la plaza pública porque es una funcionaria de cubículo, sin menospreciar, por supuesto, este valioso trabajo. Empero, hay una diferencia de fondo: la “corcholata” favorita de López Obrador quiere ser Presidenta de México, pero no tiene ni el empaque ni la presencia ni los arrestos para ganar la plaza, la calle, la agenda, los discursos.

¿Qué decidieron hacer entonces Claudia y su equipo con una candidata tan desabrida?

Imitar al jefe. A Andrés Manuel.

¿Pruebas? Van:

Cuando la oposición derrotó en la elección intermedia del 2021 a Morena en la Ciudad de México, ganando nueve alcaldías, al día siguiente López Obrador dijo que esa derrota de su partido y Gobierno se había debido “a una campaña negra en contra de nosotros que prendió entre los capitalinos”, a quienes, de paso, AMLO insultó y menospreció creyendo que no tienen criterio político propio, que son manipulables y que no les cobrarían el desastre de Gobierno que ha (mal) hecho Claudia Sheibaum desde el 2018.

¿Y qué hizo horas después Sheinbaum al referirse a la debacle electoral de Morena en la CdMx hace dos años? Pues repetir, como lorita, exactamente el mismo discurso de López Obrador. “Fue una campaña negra en contra de nosotros…”, machacó Sheinbaum, imitando, palabra por palabra, a su jefe y guía.

¿Más pruebas?

AMLO ataca a Claudio X. González. Sheinbaum también lo ataca.

AMLO ataca a Fox. Sheinbaum también lo ataca.

AMLO ataca a Calderón. Sheinbaum también lo ataca.

AMLO ataca a la oposición. Sheinbaum también la ataca.

AMLO culpa al pasado del desastre y destrucción provocados por la 4T. Sheinbaum también lo culpa.

AMLO ataca a Xóchitl Gálvez y…

¡Uy, ahí viene Xóchitl!

*****

En esta columna lo hemos escrito desde siempre: la candidata de Morena a la Presidencia de la República será Claudia Sheinbaum porque así lo quiere López Obrador. Así. Tal cual. ¿Encuestas? ¿Giras? ¿Placeos? ¡Patrañas! El tabasqueño eligió desde hace mucho tiempo a Sheinbaum y el “dedazo” será para ella. Marcelo Ebrard está fundido. (A mayor detalle, ver “AMLO anula a Ebrard; ‘dedazo’ para Sheinbaum”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX. 14/Junio/2023).

Sheinbaum es una caricatura de AMLO.

La “corcholata” mujer no prende.

Sano para la democracia.

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.