Con el triunfo de López Obrador como Presidente en 2018, y al paso de los primeros meses de su gobierno, el periodismo mexicano se dividió en tres grandes bloques:

Primero: quienes hemos sido críticos permanentes del poder político-presidencial, sin importar el personaje, partido o sistema político que hubiera ganado la Presidencia, y que actualmente seguimos siendo críticos, ahora con AMLO como Presidente, en un ejercicio de congruencia y ética periodísticas.

Segundo: aquellos que eran furibundos críticos con el PRI y el PAN, pero qué con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, claudicaron periodísticamente y decidieron arrodillarse ante AMLO-4T, incapaces de enderezar un cuestionamiento – ya no digamos alguna crítica-, ante un régimen autoritario, dictatorial y carente de talante democrático como lo es el obradorista.

Y tercer bloque: quienes con el priismo y el panismo fueron sumisos y callaron siempre ante sus innegables excesos, pero que con el actual gobierno de AMLO de pronto recordaron que también hay que ser críticos, y ahora lo cuestionan de manera súbita e inesperada.

Como columnista y autor de mis libros, fui crítico con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Y López Obrador no tendría por qué ser la excepción. De ninguna manera. Jamás he escrito para agradar a nadie. Martín Moreno-Durán tiene amigos. Mi columna, no.

Tengo diez años y medio como columnista en SinEmbargoMX, y así me he conducido: siempre crítico. Jamás dejé de publicar mi columna cada miércoles.

Ayer martes recibí un correo electrónico mediante el cual se me notificó que “ya no nos sentimos cómodos” en SinEmbargoMX publicando mi columna.

Lo entiendo, sin duda alguna.

Entendible. Evidente. Obvio.

Adiós, SinEmbargoMX.

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.