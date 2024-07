“No voy a ninguna parte”, afirma Biden a simpatizantes en encuentro en la Casa Blanca

Los Ángeles, 5 de julio (La Opinión).- Mientras en la Casa Banca se vivía la celebración del Día de la Independencia el 4 de julio, en un ambiente de fiesta y acompañado de simpatizantes, el Presidente estadounidense Joe Biden vivió una tarde menos tensa y aseguró que se encuentra listo para seguir en su camino a la reelección.

Así, el mandatario realizó una barbacoa en los jardines de la Casa Blanca, cuando fue interrumpido por simpatizantes: “Sigue en la lucha. Te necesitamos”; contestó: “Confía en mí. No voy a ninguna parte”.

El mandatario lleva varios días respondiendo a preguntas en privado y en público sobre si será capaz de afrontar un segundo mandato a sus 81 años y si está en condiciones de vencer al expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.

En una entrevista con una estación de radio de Wisconsin que se emitió el jueves por la mañana, Biden prometió seguir luchando y describió su vacilante desempeño en el debate como “una mala noche”.

Join Jill and me as we host an Independence Day barbeque with active-duty military service members and their families. https://t.co/FKbHbp4l3H

De este modo, el Presidente está realizando más eventos públicos y entrevistas en un intento de asegurar a los votantes, funcionarios del Partido Demócrata y donantes que está en condiciones de postularse y ser capaz de servir como Presidente durante cuatro años más.

Como parte de las tradiciones del 4 de julio, el Presidente y la primera dama, Jill Biden, recibieron en la Casa Blanca a familias de militares activos y retirados para honrar su servicio, en medio de las presiones al mandatario para que abandone su campaña de reelección tras su pobre actuación en el debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump.

Para el Día de la Independencia, festividad celebrada este jueves por las familias estadounidenses en todo el país, el Presidente trató de mostrar mejor ánimo en Washington.

Year after year, we’ve come together today to celebrate freedom, liberty, and independence.

Today, Jill and I look forward to tonight’s celebration and wish you all a wonderful Fourth of July. pic.twitter.com/0j8eEMUMl7

— President Biden (@POTUS) July 4, 2024