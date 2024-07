ENTREVISTA ¬ Algo grave pasa en Valle de Bravo; investigación apunta a Salinas Pliego

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Banco Azteca, empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego, busca construir un proyecto inmobiliario residencial de lujo en la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México, la cual cuenta con doble protección gubernamental.

De acuerdo con una investigación realizada por los periodistas Iván Ortiz y Blanca Velázquez para AD Noticias, Banco Azteca pretende asentar en el municipio mexiquense el proyecto Sttupa Regeneración. Sin embargo, este se ubica dentro del Parque Estatal Santuario del Agua Valle de Bravo y de un Área de Protección de Recursos Naturales federal.

En entrevista en el programa Café y Noticias, los periodistas explicaron que a pesar de que actualmente el proyecto se encuentra en revisión por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya se han realizado obras sin contar con los permisos ambientales necesarios.

Por su parte, Blanca Velázquez detalló que luego de realizar una visita a la zona pudieron constatar de que ya hay una barda perimetral, varios embalses y siete casas que se encuentran en obra negra. “Al inicio Stupa Ranche, que fue el proyecto cancelado, era otro concepto, era construir un hotel de lujo, ahora son 22 casas, están construidas siete de 22 entonces. Ahorita está en pausa la obra, pero sigue en evaluación el proyecto, entonces hay que seguir al pendiente de él y pues esta historia aún a uno termina, aún no hay una conclusión”.

Iván Ortiz explicó que al tratarse de una área virgen de afectación humana se necesita una aprobación de la Semarnat para poder realizar cualquier trabajo, sin embargo, recalcó que a pesar de que el consentimiento se encuentra en trámite, ya se han empezado a hacer obras en el lugar.

“¿Qué es lo que pasa? Como es una zona que es un bosque de pino encino, un bosque digamos virgen de afectación humana, pues necesitan un permiso ambiental para cambiar el uso de suelo, y sobre todo porque aparte tienen doble protección ambiental como protegida, en tanto no se resuelva esta aprobación de la Semarnat no pueden construir nada. Cuando la empresa presentó su solicitud para comenzar las obras, pues refirió que no había habían obras, sin embargo, estas organizaciones detectaron que las obras ya estaban haciéndose mientras estaban solicitando la aprobación de la Semarnat”.