VIDEOS: Sismo de magnitud 6.8 azota China; hay al menos 21 muertos y aludes de tierra

BEIJING (AP).— Al menos 21 personas murieron el lunes en un fuerte sismo que provocó aludes de tierra y asustó a la población de una importante ciudad en cuarentena en el suroeste de China, según medios estatales.

El terremoto de magnitud 6.8 golpeó una zona de montaña en el condado de Luding, en la provincia de Sichuan, a las 12:52 de la tarde, según el Centro Chino de Terremotos.

Los terremotos poco profundos tienden a causar más daños.

Sichuan, situada al borde de la Meseta Tibetana, donde se encuentran dos placas tectónicas, sufre terremotos de forma habitual. Al menos cuatro personas murieron en junio en dos sismos en la región.

12:52 on September 5, a magnitude 6.8 earthquake occurred in Luding County, Ganzi Prefecture, Sichuan Province, China. It has killed 21 people and injured more than 30.

The PLA rushed to the epicenter.

四川甘孜州泸定县6.8级地震,

已致21人遇难,30余人受伤。

解放军赶往震中❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/3eJHCOgbq1

