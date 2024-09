Una atleta olímpica ugandesa muere tras sufrir quemaduras por un ataque de su pareja

Por Evelyne Musambi

Nairobi, Kenya (AP).- La deportista olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei murió en un hospital de Kenia donde estaba siendo atendida tras sufrir quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo luego de un ataque de su pareja. Tenía 33 años.

Owen Menach, vocero del Hospital Docente y de Referencia de Moi, en la ciudad de Eldoret, confirmó el deceso este jueves. La corredora de fondo murió de madrugada tras un fallo orgánico, agregó. Estaba completamente sedada desde su ingreso en el centro.

Cheptegei había competido en la prueba femenina de maratón de los Juegos de París menos de un mes antes del ataque. Terminó en 44ta posición.

Su padre, Joseph Cheptegei, contó a reporteros en el hospital que había perdido a una hija “muy comprensiva” y que espera que se haga justicia.

BREAKING NEWS💔💔 We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

La pareja de Cheptegei, Dickson Ndiema, compró un bidón de gasolina, la derramó sobre la deportista y le prendió fuego durante un desencuentro el domingo, explicó el comandante de la policía del condado de Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, el lunes. Ndiema también sufrió quemaduras y estaba siendo atendido en el mismo centro.

Ndiema sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos con quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo, pero estaba “mejorando y estable”, indicó Menach.

Según los padres de la corredora, su hija compró un terreno en Trans Nzoia para estar cerca de los numerosos centros de entrenamiento de atletismo de la zona. Un reporte del jefe de la policía local afirmó que se escuchó a la pareja discutir por el terreno donde se construyó la casa antes del inicio del fuego.

La Federación de Atletismo de Uganda elogió a Cheptegei en un mensaje en la red social X. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra deportista Rebecca Cheptegei esta madrugada, víctima trágica de la violencia doméstica. Como Federación, condenamos estos actos y pedimos justicia. Que su alma descanse en paz”, dijo.

We have learnt of the sad passing on of our Olympic athlete Rebecca Cheptegei OLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a… pic.twitter.com/V8Mog3oMOX

— Donald Rukare (@drukare) September 5, 2024