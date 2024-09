Entrevista ¬ La Corte se politizó al inicio del sexenio, no con la Reforma: Batres

En entrevista con “Los Periodistas”, la Ministra Lenia Batres indicó que la politización en la Suprema Corte ha llegado a tal punto que se ha empezado a llevar al extremo la interpretación de la Ley.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la politización que se vive en este momento en el máximo tribunal de justicia del país, no comenzó por la discusión sobre la Reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino desde hace seis años, con el inicio de su sexenio.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Ministra, quien ha expresado de manera abierta su apoyo a reformar al Poder Judicial, indicó que desde el inicio de este Gobierno empezaron a manifestarse opiniones respecto de algunas preferencias políticas e ideológicas.

“Creo y sostengo que estos hechos son manifestación de este fenómeno que se vive en la Corte que nos lleva a sostener que se trata de la Corte mas politizada de las últimas décadas. Esa politización no inició con el tema de la Reforma, en realidad empezó con el inicio de este mismo sexenio que empezaron a manifestarse opiniones respecto de algunas preferencias políticas e ideológicas, a alinearse con algunos puntos de vista”.

La Ministra insistió en que la politización ha llegado a tal punto que se ha empezado a llevar al extremo la interpretación de la Ley:

“Hay una extrema politización, incluso han llevado este tipo de métodos y de alcances interpretativos de la ley a extremos no vistos antes que justo nos llevan a este momento que estamos viviendo que yo he llamado “masacre legislativa”, en el que hemos invalidado de 2018 a la fecha mas leyes que nunca”.

La Ministra Batres afirmó que esta sobrepolitización en la Corte se ha ido manifestando cada vez de manera más clara con el transcurso de los años.

Esta mañana, Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la SCJN, abrió una consulta con las y los ministros del máximo tribunal del país para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.

En dos acuerdos publicados, la Ministra Piña solicitó revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de la discusión de la Reforma Judicial, pues consideró que legalmente no está claro si se puede pedir dicha suspensión.

“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer”, se lee en uno de los acuerdos.

Los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales defensoras de la Reforma Judicial en la Corte, quien debe presentar los proyectos al pleno para su discusión.

Al respecto, la Ministra Lenia Batres señaló que no puede especular sobre cuáles fueron los motivos por los que la Ministra Presidenta de la SCJN le turnó los expedientes, pero dijo, podrían tener algún tipo de intencionalidad.

“Puedo especular muchas cosas que creo que no ayudaría mucho manifestarlas. Me parece simplemente extraño que me la turne a mí, eso es lo que puedo manifestar. Hay una libertad muy amplia en la presidencia de la Corte para definir a quién le emite los turnos de los asuntos, no tenemos un turno aleatorio, se me escogió para turnar esta consulta a trámite y por lo tanto sí se podría especular algún tipo de intencionalidad”.

Lenia Batres reiteró que no puede adelantar algún tipo de criterio, pero no descartó que se le hayan turnado los expedientes por su apoyo a la Reforma.

“Se tiene que partir del punto de vista que ya he manifestado, no puedo adelantar criterio específico sobre este tema, pero sí puedo presumir que estas opiniones que he llegado a manifestar tienen algo que ver con el turno que se me hace”.

JÓVENES SE MANIFIESTAN A FAVOR DE REFORMA JUDICIAL EN LA SCJN

Cientos de jóvenes de universidades públicas y privadas se manifestaron esta tarde frente a la sede de la Suprema Corte a favor de la reforma al Poder Judicial que se discutirá próximamente en el Senado de la República.

Con pancartas en mano y consignas a favor de la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como como de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) protestaron contra el paro de labores de la SCJN y realizaron una clausura simbólica de las instalaciones.

Las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz se unieron al mitin y subieron a un templete, que fue colocado afuera de la Corte, para agradecer el apoyo de los estudiantes.

“Necesitamos que estén sometidos al control financiero. Que haya un Poder, como el Legislativo, que pueda auditar al Poder Judicial porque actualmente no lo hace”.

En respuesta, las y los estudiantes expresaron su apoyo gritando en repetidas ocasiones “no están solas”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado