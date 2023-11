CLOSE UP | La feroz violencia era mucho para Evelyn Salgado, y que irrumpe “Otis”...

Llegó a la gubernatura de Guerrero de una manera precipitada, porque el primer candidato de Morena fue bajado de la contienda por no comprobar gastos de campaña, en medio de denuncias por violación. Los Salgado, padre e hija, están en el mando, uno por debajo de la mesa y la otra dando la cara, según algunas voces. ¿Ante qué? Un crecimiento de cárteles en la entidad y, ahora, un impacto socioeconómico aún inconmensurable por un atípico huracán.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– Su padre, “El Toro”, fue denunciado ante la Fiscalía por violación, pero ella le dice “luchador social”. Su suegro es señalado de supuestos nexos con el narcotráfico. En la boleta de elección estatal apareció como “La Torita”, un señalamiento de un gobierno “bicéfalo” que hasta la fecha carga.

La primera Gobernadora mujer de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda (Iguala, 1981), lleva dos años gestionando un estado con niveles de inseguridad tan altos que incluso un familiar suyo fue asesinado y su prima atacada en agosto pasado, mismo mes en que el empresario Guadalupe Fuentes fue balaceado en la Autopista del Sol. Ella viaja en camionetas blindadas con un equipo de guardaespaldas, han visto funcionarios públicos.

“Me siento muy orgullosa de ser tu hija, padre. Gracias por todas las enseñanzas y por esa lucha social”, le dijo en octubre de 2021 Salgado hija a Salgado padre en su toma de protesta como Gobernadora de Guerrero, cargo que tomó tras las denuncias por violación contra el Senador de Morena, a quien el árbitro electoral le retiró la candidatura por no comprobar sus gastos de campaña.

Desde el 24 de octubre, los “ataques misóginos” que ven algunos y la lluvia de críticas de otros por ser un “reemplazo” se han acentuado por su papel frente a los efectos socioeconómicos del huracán “Otis”, el más fuerte y sorpresivo en la historia del Pacífico mexicano. En menos de 12 horas, pasó de tormenta tropical a un huracán con vientos de más de 200 kilómetros por hora.

En los primeros días, se le señaló de supuestamente ni siquiera haber estado en Guerrero. El lunes 23 de octubre, acudió a la Ciudad de México para una reunión de gobernadores en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero desde ese día a las 4 de la tarde advirtió por vías institucionales a los guerrerenses de la formación del fenómeno y se reunió por videollamada con su gabinete en materia de protección civil.

El martes suspendió clases y minutos antes de medianoche publicó un video durante recorridos por Acapulco para llamar a que acudieran a los albergues habilitados porque había evolucionado a categoría 5. Ante la devastación vista en las primeras horas del miércoles 25 de octubre, a diferencia de la Alcaldesa de Chilpancingo que siguió la fiesta, la Gobernadora canceló su II informe de Gobierno.

“La Gobernadora ha estado trabajando incansablemente desde que se hizo la declaratoria. En Guerrero la declaratoria se hizo a tiempo, ella canceló todos los eventos, su informe incluso, porque se tenían noticias del huracán”, comentó la Diputada de Guerrero y afromexicana, Beatriz Mojica. La entrevista se logró en su paso exprés por Chilpancingo (para cargar gasolina y comunicarse) hacia Acapulco.

Ella, como entonces Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero, coadyuvó en la gestión tras el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2013. Diez años después, junto con sus compañeros legisladores se están abriendo caminos de árboles y lodo para hacer transitables las calles de colonias marginales a las vías primarias. También están entregando despensas. Explicó que la Gobernadora Salgado no puede estar todo el tiempo en campo, sino que también está en coordinación desde el centro de mando o, como se le ha visto, informando en Palacio Nacional vía telefónica o presencial.

¿GOBIERNO BICÉFALO?

—Dicen que el verdadero Gobernador de Guerrero es Félix Salgado —se le preguntó a la Diputada morenista Beatriz Mujica.

—Eso es falso. Todas las reuniones que como diputadas tenemos, las acciones que ella hace, las está haciendo. Esa es una descalificación misógina porque Evelyn Salgado tiene una personalidad propia y desde el primer momento ha tomado en sus manos el Gobierno del Estado. Es una mujer que escucha y que trabaja todos los días; de verdad que no tiene descanso.

Sergio Montes, exconsejero de Morena en Guerrero y marcelista, identifica a la Diputada Beatriz Mojica como aliada del “gobierno bicéfalo” compuesto por los dos Salgado, padre e hija. Sobre el padre dijo que, aunque tiene seguidores, no se le conoce ninguna iniciativa legislativa a favor del estado. Y sobre la Gobernadora Evelyn Salgado —y aclara que a un hombre lo criticaría igual—, cuestiona su falta de capacidad y de equipo de trabajo propio para gobernar un estado tan “bronco” como lo es Guerrero, donde habían ejecutado a policías en Coyuca pocos días antes del impacto de “Otis” sobre la costa.

“El Gobierno de Guerrero tiene dos cabezas, dos diferentes mandos y responsables […] En un proceso falso, se colocó a una persona que carece de capacidades para poder dirigir a este estado tan bronco”, afirmó Montes por videollamada, antes de partir de Chilpancingo a Acapulco para dejar más apoyos tras “Otis”.

Y remató desde una autocrítica en el partido: “Una de las características de estos últimos cinco gobernadores —que ya habían sido alcaldes o legisladores— es que estaban preparados y fallaron. Los cinco fallaron. Y una persona —Evelyn— que no está preparada, no tiene ese recorrido que tiene que hacerse desde diferentes etapas de la vida pública, obviamente está fallando de manera muy obvia. Es un Gobierno donde el papá le coloca una estructura de Gobierno en las diferentes dependencias”.

—¿Dónde está la Gobernadora de Guerrero? —le cuestionó la Senadora histriónica panista Lilly Téllez al Senador morenista Félix Salgado, el padre de Evelyn, denunciado por violación ante la Fiscalía General de la República.

¿Dónde? El jueves, un día después de haber acompañado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a diagnosticar los efectos del huracán en Acapulco y alrededores, fue quien dio la primera cifra preliminar de fallecidos:

“Se habla hasta el momento de 27 personas fallecidas lamentablemente, son cuatro personas desaparecidas hasta el momento. Y, bueno, estamos continuando con todas las labores de rescate”, dijo vía telefónica desde Guerrero para escucharse en el megáfono nacional, la conferencia presidencial, a través del teléfono de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien había visto el lunes en la reunión de gobernadores.

¿Dónde o qué ha hecho ante el aumento de homicidios y extorsiones a negocios en todas las regiones de Guerrero por la expansión de cárteles? Ese es otro tema.

“No ha atendido el problema del crecimiento de los grupos del crimen organizado”, aseveró desde la Montaña guerrerense Abel Barrera, director del centro de derechos humanos Tlachinollan, quien no descartó que se incremente la delincuencia tras el impacto económico del huracán.

EVELYN “HIJA DE” UN PRESUNTO VIOLADOR

En 2021, Morena tenía un claro candidato a Gobernador de Guerrero para arrebatarle el estado al priista Héctor Astudillo: Félix Salgado Macedonio, “El Toro”. Pero durante su campaña surgieron diversas acusaciones de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual e incluso violación.

Al final, el árbitro electoral no le retiró la candidatura por ello, sino por irregularidades en los gastos de su campaña. Acto seguido, el dirigente de Morena Mario Delgado anunció una encuesta telefónica estatal para definir otro candidato. En la boleta aparecían tres nombres: la expolicía comunitaria y ahora Senadora Nestora Salgado, la Diputada en Michoacán María de la Luz Núñez y Evelyn Salgado (hija de Félix Salgado).

“Esto no es una monarquía para pasarle el reino a los descendientes, ya no estamos en esos tiempos”, cuestionó Nestora.

Ganó “La Torita” por 37 por ciento.

Las acusaciones de abuso sexual referentes a 1998, 2007, 2016 y 2018 contra Salgado Macedonio están como denuncias congeladas ante la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos local. “No deben pasar desapercibidos y han de tomarse con seriedad”, tuiteó la Secretaria general de Morena Citlalli Hernández en 2021. Una petición de Change.org lanzada por diputadas de Morena al dirigente del partido sigue en la Web y dice lo siguiente:

“Es indispensable refrendar nuestro compromiso contra cualquier manifestación de discriminación, violencia o corrupción, sobre todo de aquellos que piensen en abusar del buen nombre de nuestro partido y tratar de cubrirse con él, para disolver presuntos actos ilícitos en los que estuviesen relacionados. Particularmente con aquellos que, desde nuestra óptica, trabajo legislativo, lucha social y convicción feminista representan un halo de impunidad ante casos de violencia política y violencia sexual hacia las mujeres”, escribieron sobre el padre de Evelyn con más de seis mil firmas de respaldo.

“Llamamos incluso a que el Senador con licencia no regresase a su cargo una vez retirada la candidatura, sino que continuara con licencia respectiva, para el desahogo de todo el proceso”.

Pero Félix Salgado sigue en el Senado.

SinEmbargo le pidió directamente a su WhatsApp una entrevista para hablar sobre su hija, para cuestionarle sobre los señalamientos de que es él quien gobierna Guerrero y preguntarle sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra. Pero no respondió. En el gremio se sabe que nunca contesta.

La Gobernadora Evelyn Salgado, madre de dos hijos, no ha guardado silencio al respecto. Lo ha negado e incluso defendido al argumentar, como la abogada egresada de la La Salle en Morelos que es, que no ha sido sentenciado y que los guerrerenses le comentaban en la Montaña, en la Costa y en Tierra Caliente que eran solo señalamientos electorales.

—Es mi padre, yo qué te puedo decir—dijo en entrevista con la periodista Adela Micha en mayo de 2021, mientras se tocaba el cabello—. Es un hombre al que yo admiro, al que yo amo, no te podría venir aquí a hablar mal de Félix Salgado. Obviamente mi total respeto, apoyo y seré aliada de las mujeres, pero muchas decían ‘un violador no será Gobernador’, era la frase. Yo les decía: ‘efectivamente un violador no será gobernador, será Félix Salgado, un luchador social’, quien no tiene ninguna sentencia que lo acredite y que diga que es un violador como tal. Existe la presunción de inocencia en México.

—Pero hay denuncias en su contra. ¿Lo hablaste con él? —le cuestionó Adela.

—No…

—¿Es un tema que se habló en casa, en familia?

—Nosotros platicamos todos, todos los temas. No tenemos ningún tipo de tabú en ningún tema, como familia nos platicamos todo y como familia te puedo decir que él nos habla absolutamente con la verdad. Nosotros lo conocemos, yo lo conozco de toda la vida y para eso también están las instancias correspondientes para esclarecer y para determinar si una persona es o tal cosa.

En 1998, de acuerdo con el testimonio de una guerrerense que habló con el diario El País, Félix la violó durante una visita a Acapulco. La denuncia por violación la presentó hasta 2020 ante la Fiscalía General porque en Guerrero los ministeriales no le tomaron su declaración por tratarse de un político “poderoso”. Por los años, el delito ya prescribió.

Su pareja iba a reunirse con el ahora Senador por cuestiones políticas. Ella llegó en taxi, un escolta armado le abrió la puerta y adentro estaba Félix Salgado. Su pareja no se encontraba allí. “Félix Salgado Macedonio se vino hacia mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura”, evocó llorando.

Hay otra denuncia por violación ante la FGR realizada en 2016 por una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando Salgado Macedonio era director del medio. El exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, reconoció que se dio carpetazo porque el entonces Gobernador priista Héctor Astudillo le pidió en 2018 que no solicitara una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio.

Asimismo, la entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado Carbajal, lo denunció ante la Comisión de Derechos Humanos local en 2007 por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación, reportó Milenio.

Y una militante de Morena aseguró a El País que durante la campaña de Salgado Macedonio a Senador por Guerrero en 2018, también abusó de ella. “Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca”, dijo.

—Como aliada de las mujeres, ¿qué les dices a las mujeres que ha denunciado tu padre? Has trabajado en la Secretaría de la Mujer por la causa —le insistió la periodista Micha a Salgado Pineda.

—Yo a las mujeres, no sólo a las mujeres que han denunciado en el caso de Félix Salgado Macedonio en particular, sino a todas las mujeres, claro que debe de existir esta cultura de la denuncia. La mujer guerrerense mexicana no debe callar ningún tipo de injusticia, debe de haber un alto a la violencia hacia las mujeres tanto en Guerrero como a nivel nacional. Guerrero será un santuario de las mujeres, donde se respetarán sus derechos, donde yo seré aliada.

De su suegro y pareja no hay declaraciones puntuales. En 2016, el empresario Joaquín Alonso Piedra, padre de su pareja Alfredo Alonso Bustamante, fue detenido en Acapulco. Agentes de la Policía Federal, entonces Procuraduría General de la República y de la Sedena capturaron a “El Señor de los fierros”, quien era considerado operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva en la zona, ahora relacionados con “Los Tlacos”.

Al suegro, de acuerdo con narcomantas reportadas por Reforma, se le relacionó con el cobro de extorsión y piso a distintos empresarios del puerto. El empresario trabajaba para Clara Elena Laborín, esposa de Héctor Beltrán Leyva, quien tomó las riendas del cártel después de la captura del capo en 2014, según este reporte.

“Lo que ha salido en la prensa a nivel nacional, su relación personal con estas figuras fue un poquito antes de que fuera designada Gobernadora”, planteó el morenista Sergio Montes desde Guerrero. “Aquí hay una crisis humanitaria de desaparecidos; Acapulco antes del huracán se había declarado como un cementerio clandestino, han encontrado fosas”.

EVELYN GOBERNADORA

Hace dos años, un viernes 15 de octubre de 2021, tomó protesta ante el Congreso de Guerrero entre gritos de “¡Gobernadora, Gobernadora!”. Estuvo acompañada en primera fila por Félix Salgado y Claudia Sheinbaum, ahora aspirante presidencial. Atrás, estaban su madre, sus dos hijos. También estuvieron la Senadora Nestora Salgado, el dirigente de Morena Mario Delgado, la Senadora Olga Sánchez Cordero, el exsubsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell, entre otros.

“Muchos de nosotros en Morena vimos esto como una farsa, como un proceso donde ya estaban los dados cargados desde el principio en el momento en que se determinó que el INE no iba a procesar la candidatura de Salgado Macedonio”, dijo Sergio Montes exconsejero de Morena en Guerrero.

Y, después de las denuncias por violación, le agradeció su presencia: “Un gran luchador social, un hombre al que le tengo una gran admiración, respeto y cariño, nuestro Senador Félix Salgado Macedonio […] Mi padre Félix Salgado Macedonio me enseñó la importancia de los ideales, de la justicia social, de la lucha de izquierda y, sobre todo, la fortaleza para seguir adelante por muy fuertes que sean los obstáculos. Félix –dijo pensando en sus hermanas– nos ha enseñado a resistir sin claudicar, a luchar siempre con el corazón caliente, pero la mente fría. Félix creció ante la adversidad, con la fuerza de su pueblo, un pueblo que nunca lo dejó solo ni lo dejará: Félix es un gigante de la democracia y la lucha social. Me siento muy orgullosa de ser tu hija, padre. Gracias por todas las enseñanzas y por esa lucha social”.

En Guerrero, plantea el centro Tlachinollan, el combate entre cárteles se divide así: en la Sierra, los Tlacos; en el centro, los Ardillo; en Acapulco, los Rusos; en Tierra Caliente, la Familia Michoacana; y en Zihuatanejo, el Cártel Jalisco.

Durante el 2021, año de elecciones y de cambio de Gobierno en Guerrero, los homicidios dolosos registraron mil 377 casos, 3.9 por ciento menos que en 2020. En el 2022, el primer año completo bajo el mandato de la Gobernadora Evelyn Salgado, la cifra de víctimas por homicidios se mantuvo casi igual que un año anterior, ya que se contabilizaron mil 360, apenas 17 víctimas menos que en 2021, muestran cifras oficiales.

“La paz es bienestar. Pacificar Guerrero es una tarea impostergable, tengo claro que el problema de la inseguridad debe atenderse desde las causas que originan la violencia y así lo haremos. Estamos convencidos de que el fuego no se apaga con más fuego y que es imposible conseguir la paz sin justicia social y sin bienestar. Por ello, en nuestro gobierno, vamos a atacar las causas que generan la violencia, vamos contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la corrupción y el rezago”, prometió la Gobernadora ante el Congreso aquel 15 de octubre de 2021.

Hoy, ya no solo enfrenta una expansión del crimen organizado en territorio y en tipos de delitos como la extorsión, sino que —sin experiencia política previa— debe coadyuvar con el Gobierno federal para reconstruir un puerto turístico impactado por la crisis climática.

“La señora Gobernadora puede ser una persona de buena fe, una persona con buenos sentimientos, una persona buena ondita, pero eso no es lo que quiere Guerrero, sino alguien que tenga conocimiento, destrezas, habilidades para poder resolver los problemas, que son muy complicados”, determinó el morenista guerrerense Sergio Montes.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.