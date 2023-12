Patricia Mercado afirma que no contenderá a la Presidencia por MC; va por el Congreso

La Senadora dijo que no pretenderá postularse como candidata presidencial con Movimiento Ciudadano, esto ante el panorama de la reciente cancelación de la candidatura de Samuel García a causa de su regreso como Gobernador de Nuevo León.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, informó que descarta postularse a la Presidencia con dicho partido, toda vez que su deseo es seguir forjando camino hacia el Congreso de la Unión, esto en el panorama del regreso de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León y su consecuente cancelación de la candidatura presidencial.

En un breve texto publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Patricia Mercado dijo que no desea reemplazar a Samuel García en la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y que, aunque se siente agradecida por el entusiasmo de quienes han expresado su aprobación ante la posible candidatura de la Senadora, sus aspiraciones están puestas en ir rumbo al Congreso de la Unión.

Expresó además que le interesa seguir contribuyendo a la sociedad desde el Poder Legislativo, pues considera que ahí puede seguir dando resultados positivos y sumar esfuerzos de la mano de la sociedad civil y la esfera académica.

Me siento muy agradecida por el entusiasmo que muchas y muchos de ustedes han expresado frente a la idea de que pudiera buscar yo la candidatura presidencial por @MovCiudadanoMX. Es mi deber comunicarles que mantengo la decisión que tomé desde hace meses: mi ruta es hacia el… — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) December 6, 2023

ESTO NO HA TERMINADO: ADVIERTE MC

Después de la salida de Samuel García Sepúlveda como precandidato a la Presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, su dirigente, Dante Delgado Rannauro, aseguró que se sobrepondrán ante el Frente Amplio por México en las preferencias electorales.

“Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy, y vamos a ganar la Presidencia de la República. […] Estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no importa lo que hagan, no podrán detener este movimiento”, afirmó durante un evento público junto con la militancia del partido.

Además, agradeció a Samuel García por su participación de 10 días, durante los cuales, afirmó, lograron “contagiar a los jóvenes de la esperanza de un México nuevo”.

Samuel, desde aquí le repito lo que ya le dije personalmente, estoy orgulloso de usted. En Movimiento Ciudadano estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo diez días ustedes lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes y de la ciudadanía comprometida con… — Dante Delgado (@DanteDelgado) December 4, 2023

Destacó que el Gobernador de Nuevo León “pudo negociar” quién sería el mandatario interino después de que entrara en vigor su licencia; sin embargo, destacó que “se mantuvo fiel a sus principios” y no entregó los recursos del estado.

“Gracias por representar tan dignamente a nuestro movimiento. Cuentan con el respeto y el respaldo de los órganos nacionales y estatales, que cuentan con todos nosotros”, resaltó.

Finalmente dijo que “la vieja política temblará”, y recordó que, si se pensaba que MC saldría de la contienda, eso no sucedería.

“Si creen que con lo que hicieron vamos a ‘colgar los tenis’, están muy equivocados: hoy los tenemos más puestos que nunca”, exclamó, para después mostrar a los presentes sus zapatos deportivos color naranja.

Luego de que la precandidata única del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, invitara a establecer un diálogo con MC, Dante Delgado se negó a cualquier tipo de negociación.

Durante su reciente encuentro con la prensa, el líder del movimiento naranja sostuvo que no tendrá una alianza con la Senadora panista rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pues no lo considera una elección viable para el partido.

“Se los digo de verdad, en lugar de hacer política, hacen ocurrencias, cualquier persona sensata sabe que después de los agravios y las ofensas permanentes que han realizado ellos y los personeros de los poderes fácticos del país, no podemos”, mencionó al término del Consejo Nacional de dicha agurpación política.

“Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos #MásPuestosQueNunca. 🍊 Que tiemble la vieja política, porque aquí hay proyecto de futuro, porque ya estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no importa lo que… pic.twitter.com/OIOZuRLoRw — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) December 4, 2023

El pasado fin de semana, la precandidata mostró su disposición a dialogar y colaborar con el MC con la intención de integrarlo a su proyecto de campaña, luego de que Samuel García desertara de la contienda presidencial y regresara a la gubernatura de Nuevo León.

Sin embargo, Dante Delgado Rannauro rechazó una posible alianza con Gálvez Ruiz, debido a las descalificaciones que ha realizado la precandidata en contra del partido naranja a través de su coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El dia de ayer, el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, a quien el PRI y el PAN impusieron como Gobernador interino, devolvió la gubernatura a Samuel García Sepúlveda, emecista que perdió el control del estado al intentar contender por la Presidencia de la República, aspiración de la que tuvo que desistir ante la crisis que enfrenta Nuevo León frente a la oposición.

Samuel García había sostenido ayer lunes que él era el Gobernador Constitucional de Nuevo León al no haber usado la licencia que le concedió el Congreso del estado para aspirar a la Presidencia de México. No obstante, el PRI y el PAN en la entidad aseguraban tan solo unas horas antes que quien tenía las funciones de mandatario, de manera interina, era el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, personaje al que dichos partidos impusieron en esa posición.

Ayer, Orozco Suárez indicó que dejaba la gubernatura interina para garantizar la paz y la gobernabilidad del estado. Luego de exponer las dificultades que se presentaron para que pudiera tomar las riendas del cargo, sostuvo que decidió hacerse a un lado y renunciar.

“El día de ayer continué evaluando las siguientes acciones y el día de hoy, tras las reflexiones que hice el día de ayer, consideré necesario reconocer el innegable derecho que tiene el Gobernador Samuel García de retornar al ejercicio de este encargo por haber sido electo en forma democrática, en una elección universa, a la que accedieron todas y todos los ciudadanos de Nuevo León”, anunció.

En su mensaje, Orozco llamó a que la “solicitud que el Gobernador presentó a este Congreso sea evaluada por esta soberanía y decida lo que en derecho corresponda, y, por tanto, también pediría a este Congreso reciba y procese mi solicitud de licencia”.

“No tengo nada que me puedan investigar y eso creo que me llevó a todo esto del interinato. En absoluto tengo nada que me investiguen y por supuesto que me pueden investigar. Estaré abierto a una investigación de cualquier autoridad, y siempre con la oportunidad y apertura de proporcionar cualquier información que me puedan requerir”, añadió en entrevista con medios de comunicación.

En tanto, Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, detalló que los titulares de los poderes Legislativo y Judicial solicitaron este lunes un espacio de diálogo con el Gobernador interino de Nuevo León.