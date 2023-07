Patricia Mercado: “No está dicha la última palabra” en el partido naranja sobre 2024

Para la Senadora emecista Patricia Mercado, “no está dicha la última palabra” respecto al camino que tomará el partido rumbo a 2024: si van solos o aceptan la insistente invitación de la alianza Va por México. Dante Delgado, dirigente de MC, destacó que en el partido hay varios perfiles presidenciables, él entre ellos.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Mientras Movimiento Ciudadano espera celebrar su Consejo Nacional este viernes para encaminar a sus liderazgos, rumbo a definir a su aspirante presidencial hasta diciembre, surgió una diferencia con el Grupo Jalisco, entidad clave para el partido y liderado por un ciudadano que no es militante: el Gobernador Enrique Alfaro.

Por un lado, su fundador y dirigente nacional Dante Delgado —apoyado por el Gobernador de Nuevo León Samuel García— insiste en que vayan solos, “ni a la esquina” con el PRIANRD. Por el otro lado, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro —con espaldarazo del Senador Clemente Castañeda— se rebeló al “diálogo simulado” del líder naranja y propuso otra estrategia: ir en alianza con militantes priistas o panistas más allá de los dirigentes Alejandro Moreno y Marko Cortés.

Para la Senadora Patricia Mercado —a quien se le vio a lado de Dante Delgado en dos eventos recientes ante la ausencia por enfermedad del coordinador de senadores Clemente Castañeda—, no se trata de una división, sino de una “discusión seria” y sana. Ya que, argumentó, “no está dicha la última palabra” respecto al camino que tomará el partido: si van solos o aceptan la insistente invitación de la alianza Va por México en este nuevo contexto en que ha impulsado a la Senadora Xóchitl Gálvez, quien se vende como progresista.

“Yo le apuesto a la posibilidad de que no hay una división, sino que hay una discusión muy seria y finalmente se tomen decisiones”, dijo en entrevista la Senadora Mercado, quien no descartó por lo menos pensar el levantar la mano para ser la aspirante presidencial del partido, a casi dos décadas de que, en un ambiente político hostil para las mujeres, se aventuró a ser la primera Presidenta de México.

Y abundó: “Me parece muy sano, me parece muy bueno, que si hay diferencias se expresen y se discutan en el órgano direccional”.

El órgano direccional de Movimiento Ciudadano, explicó, se conforma por la Coordinación Nacional presidida por el veracruzano Dante Delgado y conformada por comisiones operativas estatales, y el Consejo Nacional que es titulado por la Senadora y aspirante a la gubernatura de Jalisco, Verónica Delgadillo. Ahí, tanto comisionados, alcaldes, legisladores como gobernadores, sean militantes o no si tienen cargos de representación, tienen voz y voto. Ahí, de hecho, se votó para que MC bajara a Juan Zepeda y no tuviera un candidato para el Estado de México, la antesala a las presidenciables.

“LAS DECISIONES NO LAS TOMA DANTE”

El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro planteó ayer que no hay “rompimiento” de su parte con el coordinador nacional de MC Dante Delgado, a quien respeta, pero dijo no estar de acuerdo en su “diálogo simulado” ni en las decisiones “unilaterales” que ha tomado en los últimos meses como, dijo, no competir por la gubernatura del Estado de México y la de decidir al aspirante presidencial hasta diciembre “para ver qué queda”.

Desde el viernes había arrojado un dardo en su videomensaje: “Movimiento Ciudadano –reclamó– ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas, la opinión de quienes en Jalisco tanto le hemos aportado al partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales”.

Ese mismo día Dante le respondió en Twitter que sí había diálogo. Y el lunes fue más claro y rechazó división, solo diferencia de lecturas de contexto. Desde su participación en el foro de la plataforma ciudadana México Colectivo, el político expriista habló de la importancia de que en el diálogo se imponga la sensatez y el sentido común. Y aseguró: “De corazón, entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán por detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza”.

Este día, en declaraciones con el periodista Ciro Gómez Leyva, insistió: “los que alentaron el Va por México tuvieron 23 oportunidades de acreditar que ese proyecto era exitoso y fracasó. Si quieren insistir en que un ejercicio va a fracasar si no se hace lo que ellos dicen, pues desde mi punto de vista va contra natura, lo que cuenta en esoe son los resultados y no los han tenido, así la sociedad está planteado algo diferente, no quiere esa coalición”.

Al respecto, la Senadora Patricia Mercado fue directa: “Las decisiones no las toma Dante Delgado como Coordinador nacional. Él lleva sus propuestas a los órganos de dirección y ahí se han tomado las decisiones. Cualquier decisión, el que no tuviéramos candidato en el Edomex, se votó ahí, en el Consejo nacional, en la Coordinadora nacional. No es a escondidas”.

Desde la perspectiva de la legisladora, el camino que tome el partido rumbo a 2024, donde se elegirán 20 mil cargos, no será decidido de manera “unilateral” con un “diálogo simulado”, como acusó Alfaro a Delgado este lunes, sino a través del referido órgano de dirección de MC.

“No está dicho, en términos de la discusión de Movimiento Ciudadano, la última palabra. Hay espacios de debate y ojalá se abran estos espacios para dirimir y se tome una decisión frente al 24. En la Convención Nacional Democrática de diciembre del año pasado participó el Gobernador Alfaro”, aseveró.

Este día, Dante Delgado, dijo en entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, que dentro del partido hay cinco perfiles que podrían contender por la Presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano: el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; el Diputado federal Jorge Álvarez Máynez; el Gobernador de Nuevo León, Samuel García; la Senadora Patricia Mercado,y él mismo.

“En caso necesario, Movimiento Ciudadano no se queda sin candidatura, y en dado caso, estoy yo mismo. Espero no ser el candidato para que le toque a una nueva generación vigorosa y que gane la candidatura”, dijo.

UNA MUJER COMO PRESIDENTA

Patricia Mercado, en lo personal, se inclina a que el partido naranja vaya solo porque “ya pasó el tiempo” del PRIANRD, el tiempo del partido hegemónico de Estado. Observa que la sociedad mexicana está aprendiendo y madurando su democracia como para reducir la elección a quitar a Morena sólo para llegar una opción ya conocida y no una propia, la de MC, con su propio proyecto.

“Por lo menos el tema de ‘quítate tú para entrar yo, porque yo soy mejor que tú’, es un error”, dijo.

Y, ahora que Alfaro se bajó y el Gobernador Samuel García mira hacia el 2030, no descartó ser ella la opción, pues incluso algunas encuestas la miden entre los presidenciales, aunque por debajo del Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

“Por su puesto que como una mujer política, feminista, me encantaría poder desarrollar un proyecto en ese sentido para México, sin embargo, estoy totalmente dispuesta a construir un proyecto de consenso, que nos una a todos. Si MC toma una decisión de construir un proyecto como yo lo planteo, de izquierda socialdemócrata y hay un consenso para una candidatura como la mía, por lo menos lo pensaría”, aseguró.

En 2006 lo intentó con el extinto partido Socialdemócrata pese a que el contexto respecto a la mujer en la política era muy distinto. Fue, calificó, una candidatura “exótica” y “sorpresiva” para que se comenzara a respetar el derecho a la mujer a estar en el escenario político.

“Ahora el camino es super amplio, cuando yo lo intenté las mujeres no creíamos en las otras mujeres, ‘si yo no puedo ella tampoco por lo tanto no le doy el voto’, y eso se fue flexibilizando”, recordó.

“Podemos estar muy cerca de tener una mujer presidenta y hay una ciudadanía que las ve bien. Es otra la situación y es gracias a la movilización. No hemos resuelto los problemas para lograr de verdad una igualdad de oportunidades y de trato, sin embargo, la situación es completamente distinta”, reflexionó.

Además de bajarse para 2024, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro rechazó que busque la dirigencia de Movimiento Ciudadano, puesto que aseguró que se retirará de la política.

“Yo no voy ir a disputarle a Dante el control del partido, no es mi intención. Detesto los partidos políticos. Jamás sería dirigente de un partido político, no’mbre, ni de chiste. No hay ninguna disputa por MC”. Solo, dijo, es una “diferencia de fondo” en la manera en como se está entendiendo el escenario nacional y echó otro dardo:

“Si hace dos años o un año y medio, en lugar de estar postergando decisiones, se hubiera tomado una ruta clara [rumbo a 2024] teniendo los perfiles más sólidos de los que que habían en ese momento dentro de las fuerzas de oposición, Samuel García y un servidor gobernábamos estados muy importantes dentro del país, Luis Donaldo Colosio gobernaba la capital de NL y era una figura con gran potencia mediática, nosotros debimos haber trazado una ruta en aquel momento. El asunto es que nunca hubo una definición y lo que hubo de parte de la dirigencia fue postergar, postergar, postergar, no definir y esa ruta creo que nos hizo mucho daño”.

Pero después ablandó: “Que hoy tenga una diferencia o un punto de vista distinto al de él (Dante) no nos hace ni enemigos ni me va llevar a romper la relación personal que tenemos”.

LA REBELIÓN DEL GRUPO JALISCO

Jalisco, el bastión de Movimiento Ciudadano que aporta el 40 por ciento de los votos naranjas a nivel nacional, es el epicentro de los roces. Ni Dante Delgado ni Enrique Alfaro, que dicen respetarse mutuamente, quieren perderlo.

Pero el fundador emecista considera que el Alcalde de Guadalajara Pablo Lemus, por ser el mejor posicionado en encuestas pese a no ser militante, debe ser el candidato a la gubernatura de Jalisco en 2024.

Y el delfín del Gobernador jalisciense es su amigo desde que fue su coordinador de campaña, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano que movió el avispero tras declarar que si la candidata de la oposición es la Senadora panista Xóchitl Gálvez, “Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y alternativas de una alianza”.

Aunque el propio Alfaro lo negó este lunes en entrevista con Grupo Fórmula: “Es absolutamente falso. Pablo Lemus es mi amigo, es un liderazgo extraordinario de MC, es una de las opciones más sólidas para poder encabezar el proyecto de Jalisco. Clemente es un liderazgo también que fundó este proyecto desde sus inicios. Alberto Esquer, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo… son muchos liderazgos”.

En su rueda de prensa reiteró: “No hay candidatos de Dante y de Alfaro y de nadie. Es un proyecto colectivo”. Y la candidatura surgirá de un proceso interno.

¿COMPETENCIA RUMBO A 2030?

El otro origen de las diferencias en el MC apunta al 2030. Tanto el Gobernador de Nuevo León Samuel García (del grupo de Dante Delgado) como el Gobernador rebelde de Jalisco Enrique Alfaro (grupo Jalisco), podrían buscar la presidencia para ese año. Aunque Alfaro declaró en rueda de prensa que, hasta el momento, ha decidido que se retirará de la política al terminar su cargo como Gobernador.

“Quiero refrendar dos cosas. Que me quedo aquí para cerrar a todo vapor y terminar bien mi Gobierno, y que después de eso me retiro de la política. Porque luego todos están pensando que si yo hice esto pensando en el futuro y no sé cuántas cosas se han querido construir”, declaró.

Y lanzó otro dardo a Dante: “Mi futuro no va a depender de las decisiones o de las omisiones de ningún liderazgo que desde el centro pretenda condicionar mi futuro”.

Pero antes –aunque también lo negó– pareció estar interesado en arrebatarle la dirigencia de Movimiento Ciudadano a Dante Delgado, como lo sugirió en una parte de su videomensaje del viernes donde enfocó su discurso en parecer líder del partido:

“Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria, que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplo de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen en ciernes”.

¿Es momento de un cambio generacional en la coordinación nacional del partido?

