Expertos crean primer test de sangre que detecta tipo de cáncer y si se ha propagado

Ciudad de México, 6 de enero (RT).- Científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) publicaron este martes en la revista Clinical Research Cancer un estudio en el que anuncian haber desarrollado el primer test de sangre capaz de detectar simultáneamente una variedad de cánceres y si la enfermedad se ha diseminado por el cuerpo.

En el marco del estudio se analizaron muestras de sangre de 300 pacientes con síntomas de cáncer inespecíficos pero preocupantes, como fatiga y pérdida de peso.

A diferencia de muchas pruebas de sangre para el cáncer, que detectan material genético de tumores, este test utiliza campos magnéticos y ondas de radio elevados para perfilar los niveles de sustancias químicas naturales (metabolitos) en la sangre.

