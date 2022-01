“Travieso” Arce afirma que “El Canelo” es tan fuerte para noquear a Golovkin en pelea

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 5 de enero (LaOpinión).- Mucho se ha hablado de los posibles rivales de Saúl Álvarez en el 2022. A pesar de que muchos piden a gritos el combate entre David Benavidez y Canelo, Jorge Arce considera que es el momento de la trilogía contra Gennady Golovkin. El exboxeador mexicano cree que es el momento para que el tapatío noquee a “GGG”.

FRESH OUT THE #RINGIQ OVEN🔥

THE RELAY: Baumgardner vs Mayer/Choi, Ortiz vs Martin, Ruiz vs ??? Canelo vs Golovkin trilogy? https://t.co/OWayW2hG4V pic.twitter.com/pVvQa5RhhB

— RING_IQ_TOXING_BALK 🚨 (@iqnewz) November 16, 2021