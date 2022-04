Animales Fantásticos 3 divide a la crítica antes de llegar a salas de cine

En Metacritic, Los secretos de Dumbledore ha obtenido una media inferior a Los crímenes de Grindelwald, pues cuenta con un 47 sobre 100 de media, menos que los 52 sobre 100 de su predecesora.

Ciudad de México, 6 de abril (Europa Press).- Este viernes 8 de abril llega a los cines Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de la saga precuela y spin-off de Harry Potter. Cuatro años después de Los crímenes de Grindelwald, el universo creado por J.K. Rowling vuelve a las salas dispuesto a conquistar de nuevo al público y las primeras críticas han dividido a la prensa especializada. Y es que, a pesar de aplaudir el trabajo de Mads Mikkelsen como el nuevo Grindelwald y lograr más apoyo que su predecesora, el filme no termina de convencer del todo a los analistas cinematográficos.

A diferencia de las dos anteriores películas de Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore llega con dos años de retraso debido por la pandemia del coronavirus, que tuvo que aplazar su rodaje y producción, así como por la polémica relacionada con el caso Johnny Depp, el cual tuvo que abandonar el filme a raíz de la cruenta guerra judicial que libra conta su exesposa, Amber Heard, con acusaciones cruzadas de malos tratos.

Estos cuatro años de barbecho han permitido que la producción haya pulido errores, pues en Rotten Tomatoes ha logrado un 58 por ciento de apoyo, lo cual indica que no ha terminado de convencer a la crítica, pero el punto positivo es que el porcentaje es bastante superior a su predecesora, que solo obtuvo el 36 por ciento de comentarios positivos de la prensa especializada.

Eso sí, en Metacritic, Los secretos de Dumbledore ha obtenido una media inferior a Los crímenes de Grindelwald, pues cuenta con un 47 sobre 100 de media, menos que los 52 sobre 100 de su predecesora. Ninguna ha podido superar el aprobado de la primera entrega de la saga, que tuvo un 74 por ciento de apoyo en Rotten Tomatoes y una media de 66 sobre 100 en Metacritic.

Entre los medios que la apoyan, destaca la crítica de Brian Truitt para USA Today, quien señala que esta tercera entrega de ‘Animales fantásticos’ “pule algunos pasos en falso de las anteriores películas y que hay un énfasis renovado en las criaturas mágicas”. En la misma línea está Drew Taylor para The Playlist, quien señala que ‘Los secretos de Dumbledore’ “es la entrega más divertida y la que mejor se sostiene” de la franquicia.

UN GUION “MUCHO MÁS CENTRADO”

Por el contrario, otras críticas no han sido nada benevolentes, como la de Liovia Gyarkye para The Hollywood Reporter, la cual valora la cinta en base a la ideología de la autora de la saga y no tanto por la calidad cinematográfica del filme. “Ni siquiera un argumento más refinado puede salvar a esta película de más de dos horas de parecerse a una prueba de resistencia. […] Es difícil seguir teniéndole cariño al Mundo Mágico cuando su producción está lastrada por la polémica y su creadora defiende a menudo ideas peligrosamente miopes”, escribe.

William Bibbiani, de The Wrap, señala que varias tramas secundarias del filme “fracasan o no van a ninguna parte”. No obstante, el sentimiento generalizado es que el filme supera a Los crímenes de Grindelwald pero que es, ante todo, una producción de transición. “[El guión] está mucho más centrado. […] La ejecución de la trama demuestra que es mucho más fácil de seguir”, expone Peter Debruge de Variety. “Es un entretenimiento complaciente, aunque en su narrativa sigue habiendo algo carente de peso y de forma”, señala Peter Bradshaw de The Guardian.

De momento, las primeras estimaciones de taquilla estiman que Los secretos de Dumbledore logrará entre 40 y 50 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, dato inferior a los 62.2 millones que obtuvo Los crímenes de Grindelwald. No obstante, serían cifras robustas, teniendo en cuenta que la cinta llega con la pandemia del COVID-19 todavía causando estragos en la asistencia a salas de cine.

