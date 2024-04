CLOSE UP ¬ Mariasun ya paga impuestos. Bien. Porque Calderón y Peña se los condonaban

La empresaria María Asunción Aramburuzabala reveló que decidió pagar al SAT el millonario adeudo tras la venta de Grupo Modelo pese a la recomendación de meter amparo y prolongarlo. Sin embargo, omitió decir que oculta residencias y jets en paraísos fiscales, de acuerdo con los Pandora Papers y que se benefició de la condonación con Calderón y Peña Nieto.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– María Asunción Aramburuzabala Larregui es la mujer con mayor riqueza en México. No se conformó con el legado de su abuelo vasco, Grupo Modelo. Después de la muerte de su padre fundó –junto con su madre y hermana– la firma Tresalia Capital para invertir el patrimonio familiar y generar una fortuna que asciende ya a los 6 mil 200 millones de dólares (Forbes, 2023).

Hace un par de semanas, la empresaria participó en un foro de negocios y recibió aplausos de los asistentes tras compartir que, pese a contar con la opción de ampararse como lo ha hecho el magnate Ricardo Salinas Pliego, decidió junto con su hermana pagar al SAT los 2 mil millones de pesos de impuestos ISR que se debían tras la venta del grupo cervecero a AB InBev en 2012.

“Yo lo hablé directamente con mi hermana (Lucrecia), nos sentamos las dos a tomar un café y la verdad es que nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, entregamos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y entregamos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con ‘P’ por no haberlo hecho y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo por nuestra historia (familiar)”, dijo al podcastero Oso Trava en el Cracks Summit de Mercedes Benz de este 2024.

“¿Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero nosotras no nos amparamos, nosotras entregamos el impuesto, nos dimos la media vuelta y a trabajar”, aseguró seguido de aplausos que agradeció sonriendo.

Pero Aramburuzabala, aunque dice tener “tatuados en el corazón” los valores de honestidad e integridad de su abuelo, también ha gozado de la condonación de la autoridad fiscal en tiempos de Enrique Peña Nieto, así como del uso de los paraísos fiscales para ocultar jets y residencias, de acuerdo con la investigación internacional de los Pandora Papers.

¿Por qué aplaudir entonces que una inversionista cumpla con la ley? Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar, planteó que los grandes contribuyentes ven el pagar impuestos no como una obligación, sino como si hicieran un favor.

“Los grandes contribuyentes tienen a su disposición grandes despachos de abogados, grandes despachos de contadores y un equipo legal que les asesora en las posibilidades que existen para que la carga tributaria disminuya. El amparo en sí mismo no es una estrategia de elusión fiscal, es una posibilidad que tienen todos los contribuyentes del país para quejarse por el cobro indebido de algún impuesto, pero las grandes empresas utilizan muchas veces el amparo para que el pago de impuestos se prolongue el mayor tiempo posible”, aseguró.

EL LEGADO FAMILIAR

María Asunción (1963, CDMX) es sumamente cercana a su familia tanto a nivel personal como empresarial, una familia de clase alta durante tres generaciones. Cursó el nivel básico y medio-superior en el Colegio Alemán, una de las escuelas privadas de mayor prestigio entre la élite. Quería estudiar Ingeniería Química, pero como se casó a los 18 años (decisión de la que dice arrepentirse), egresó como contadora pública del ITAM, también alma máter de varios políticos y empresarios, incluyendo a uno de sus líderes, Don Alberto Baillères.

“No es una simple heredera de papá”, escribió Rita Varela Mayorga, subdirectora de SinEmbargo, en un perfil publicado en el libro Los Amos de México (Zepeda Patterson, 2007), texto en el que se plantea que la empresaria tuvo una relación cercana con los conservadores Vicente Fox y Martha Sahagún a través de la cuestionada fundación Vamos México. Además, fue una de las financiadoras de la campaña del expresidente de derecha Felipe Calderón.

“Se ha encargado de forjar su propia herencia millonaria, una que muestra su fortaleza para romper barreras y tradiciones, lo que en el mundo de los negocios mexicanos –tratándose, además, de una mujer–, no ha sido sencillo. Así como rompió el molde en Grupo Modelo, instalándose en el consejo de administración presidido por los viejos empresarios cerveceros, así también lo hizo el 28 de abril de 2003 cuando, por primera vez en más de 100 años de la historia de la BMV, se permitió a una mujer ocupar un lugar como consejera”.

Los Aramburuzabala tienen un origen de pobreza en una comunidad vasca en Escoriaza, España, desde donde migró a México su abuelo Félix Aramburuzabala en la década de los 20. Por invitación de Pablo Díez, presidente de Grupo Modelo tras la muerte de su fundador, Braulio Iriarte, don Félix ingresó en el consejo de administración de la cervecera.

“Pasaban hambre. Literalmente pasaban hambre, escasez. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida y la verdad nosotros tenemos lo que tenemos, y somos lo que somos, y hacemos lo que hacemos, gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa”, afirmó María Asunción durante la charla con el podcastero Oso Trava.

Ahí, en la fábrica, don Félix permaneció toda su vida hasta su muerte en 1972, cuando heredó su parte del negocio y dirección de Grupo Modelo a su hijo Pablo Aramburuzabala, el padre de María Asunción Aramburuzabala. A ella, a sus 32 años, le tocó recibir el legado familiar en plena resaca por la crisis económica de 1994 tras la muerte de su padre por cáncer.

“Hay fortunas que se heredan generación tras generación y que en realidad no son gravadas. Cuando una persona millonaria recibe una empresa o recibe propiedades de sus familiares, en otros países esas transferencias están gravadas y esa situación no pasa en México, sino hasta que ocurre una venta de estos grandes consorcios”, observó Iván Benumea, investigador de justicia fiscal.

A la heredera la veían como una joven inexperta hasta que demostró lo contrario: encabezó las negociaciones para que el gigante cervecero AB tuviera participación en Grupo Modelo, lo que permitió que Corona se volviera una cerveza mexicana reconocida a nivel mundial. En 2012, cuando se realizó la venta total al consorcio AB InBev, las mujeres Arumburuzabala ya habían gestionado el patrimonio familiar a través de Tresalia Capital, un fondo de inversión diversificado.

“Cuando mi papá se muere (en 1995 por cáncer), yo empiezo a tomar ese rol como encabezando los negocios de la familia. Cuando me empezaron a tocar a mí las pedradas, me di cuenta de que mi papá hacía eso y yo nunca me había dado cuenta. Entonces, una de mis misiones es esa: el recibir esas pedradas y pararlas para que no lleguen más allá; proteger a mi familia”, afirmó al respecto.

EXTORSIÓN A SU INMOBILAIRIA

Por consejo del magnate Carlos Slim, a inicios de milenio Mariasun participó en la reestructuración financiera de una endeudada Televisa recién heredada por Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, más de una década después de esa inversión, se enfrentó con uno de los conductores estrella de la televisora: Joaquín López Dóriga y también con su esposa Teresa Pérez Romo.

En abril de 2015, el diario Reforma publicó que Teresa Pérez fue denunciada penalmente por extorsionar a la inmobiliaria Abilia por 5 millones de dólares para permitirle continuar con la construcción de un complejo de viviendas en Polanco, Ciudad de México. Luego de un largo proceso legal, la empresa de Aramburuzabala ganó el caso y pudo continuar con el proyecto en Rubén Darío 225.

“Fue un camino de espinas”, evocó en el reciente foro de negocios.

Y es que, al denunciar a Pérez Romo por extorsión ante la Fiscalía de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el periodista López Dóriga amenazó con “destrozarla” a través del poder mediático. En entrevista con Reforma declaró:

“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente […] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”.

Por su parte, en entrevista con el youtuber Luisito Rey, el conductor de Grupo Fórmula minimizó el caso a “un tema vecinal” en la colonia Polanco, donde posee apartamentos.

PAGANDO Y EVADIENDO

Desde la unidad de investigación fiscal de Fundar han detectado diversas estrategias de los multimillonarios para evadir y eludir impuestos: empresas fantasma, amparos para retrasar lo máximo posible el pago o los denominados paraísos fiscales. María Asunción Aramburuzabala optó por esto último para ocultar la tenencia de dos jets y residencias en el extranjero, y con ello ahorrarse el gravamen.

En 2021, la investigación internacional Pandora Papers reveló la riqueza oculta de multimillonarios, entre ellos, de la mexicana. Quinto Elemento Lab lo dio a conocer así:

“Es beneficiaria de un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda desde donde se transfirieron 39.7 millones de dólares a la compañía Sky Chariot entre 2010 y 2013. Sky Chariot es una compañía establecida en Delaware en septiembre de 2007, utilizada para comprar un jet Gulfstream G550 en 2014 y un Bombardier Challenger 350, en julio de 2019”.

Registrada en Delaware, EU, la firma DC 16 Inc se hizo de una residencia en Utah, que fue vendida en 2019. Ese mismo año adquirió un condominio en Park Avenue en Manhattan y a finales de 2015 mantenía activos con un valor de 5.1 millones de dólares. A través de White Pine 16 Inc, se hizo de un terreno en Park City que vendió en diciembre de 2014.

La empresaria decidió no comentar al respecto pese a las insistentes peticiones de Pandora Papers.

Asimismo, la dueña de la inmobiliaria Abilia gozó de la condonación de 1.5 millones de pesos entre 2007 y 2015 durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, informó SinEmbargo con base en información entregada por el SAT.

Pero el SAT en el actual Gobierno federal se ha dedicado a cobrar los adeudos acumulados de grandes corporaciones como Wal-Mart, FEMSA e IBM. Y en agosto de 2020 Grupo Modelo saldó su adeudo por 2 mil millones de pesos en ISR tras la venta al gigante AB InBev.

Sobre ello, Aramburuzabala habló en marzo de 2024: “La verdad, si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro; el de tres generaciones. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer”.

Pero no es suficiente ni justo solo cobrar el ISR a quienes más tienen, a ese 1 por ciento de la población al que pertenece Mariasun. La reforma fiscal pendiente en México, impulsada por diversas organizaciones civiles como Fundar, sugiere también cobrar impuestos a herencias millonarias y al patrimonio, incluyendo propiedades, yates, aviones, autos de lujo y acciones en empresas.

“En este sexenio se han hecho muchas cosas para que grandes deudores paguen finalmente sus impuestos y hay algunos que todavía no los pagan porque no creen en las autoridades ni en sus obligaciones. Pero además de cobrar lo que se debe, es importante implementar nuevos impuestos que están aprobados en otras partes del mundo. Estamos hablando de gravar las herencias millonarias que superen los 8 millones de pesos –algo que solo recibe el 1 por ciento de la población más rica– y también es muy importante un impuesto a la riqueza de los individuos”.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.