PERFIL | Veljko Paunović, el técnico desconocido que devolvió la ilusión a Chivas

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Veljko Paunović, director técnico del Guadalajara se ha convertido en la gran revelación de este semestre en el futbol mexicano. El técnico serbio de 45 años de edad, ha logrado lo que la gran mayoría de sus antecesores no pudo hacer, clasificó a Chivas de manera directa a la liguilla después de seis años, al terminar la fase regular del torneo Clausura 2023 en tercer lugar con 34 puntos, igualando el récord histórico de unidades del equipo en torneos cortos.

En su primer experiencia dentro del futbol mexicano, “Pauno”, como también es conocido, ha sorprendido a propios y extraños, pues pocas eran las personas que confiaban en que el serbio pudiera regresar a Chivas a los primeros planos y menos eran aún los que pensaban en que pudiera hacerlo en su primeros seis meses al frente del equipo.

De esta manera, Chivas se mete de manera directa a la “fiesta grande” del futbol mexicano por primera vez desde 2017, año en donde con Matías Almeyda a la cabeza conquistaron el título de liga. En aquella ocasión, el “rebaño sagrado” también terminó tercero en la tabla general.

La primera temporada de Chivas con Paunović al frente ha sido más que destacada. El equipo consiguió 34 puntos producto de 10 victorias, 4 empates y solo tres derrotas. El rebaño sumó los mismos puntos que el segundo lugar, América, que terminó arriba en la tabla gracias a la diferencia de goles anotados. Además el Guadalajara terminó como la quinta mejor ofensiva del torneo con 28 goles marcados y como la cuarta mejor defensa al permitir 18 tantos en contra.

Para comprender de mejor manera parte del éxito de Paunović, quien siempre ha estado ligado al mundo del futbol, hay que revisar su perfil como futbolista profesional y ahora como entrenador.

Veljko Paunović es un entrenador serbio nacionalizado español. Nació el 21 de agosto de 1977 en Belgrado, dentro de la extinta República Federativa Socialista de Yugoslavia. Fue un futbolista profesional que se desempeñaba como mediocampista ofensivo o delantero y debutó en 1994 en el Partizán del Belgrado.

En 1995 emigró al futbol español en donde estuvo en equipos como Atlético de Madrid, Mallorca, Real Oviedo,Tenerife Getafe y Almería. Disputó 212 partidos y anotó 38 goles en 11 temporadas. También jugó en la Bundesliga alemana con el Hannover 96 y en Rusia con el Rubin Kazan. Finalmente, se retiró del futbol profesional en el año 2011 con el Philadelphia Union de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Luego de colgar los botines, Paunović comenzó su carrera como entrenador de equipos juveniles en Serbia. En 2015 comandó a la selección sub-20 de su país en el Mundial de la categoría celebrado en Nueva Zelanda en donde se proclamó campeón tras vencer a Brasil en la final por marcador de 2-1.

Tras conquistar el campeonato sub-20, Paunović fue contratado por el Chicago Fire de la MLS en donde estuvo por tres temporadas. Posteriormente, en 2020 el serbio fue elegido como nuevo entrenador del Reading de la Championship de Inglaterra, en la segunda división. Con el club inglés logró una efectividad del 41 por ciento durante los casi dos años que estuvo al frente. Finalmente salió del equipo debido a una serie de problemas económicos.

Antes de que fuese nombrado como entrenador de Chivas, en octubre de 2022 Fernando Hierro, leyenda del Real Madrid y nuevo director deportivo del rebaño, dejó claro que ya tenía en mente varias alternativas e indicó que buscaba a un técnico joven, que tuviera experiencia en el futbol europeo, con conocimiento de la liga mexicana y que fuera formador de jóvenes.

Finalmente, luego de varios días de especulaciones, Veljko Paunović fue presentado como nuevo técnico de Chivas el 1 de noviembre de 2022. Su elección generó de una serie de cuestionamientos y dudas sobre si era el entrenador adecuado para el Guadalajara.

La elección de “Pauno” sorprendió al medio futbolístico, a la prensa, analistas y a la misma afición, pues luego de la destitución de Ricardo Cadena se habían manejado una gran cantidad de nombres y perfiles entre los que destacaban Antonio Mohamed, Juan Francisco Palencia, Paco Jémez por mencionar a algunos.

“Desde el primer día hemos tenido claro el proyecto, hemos tenido claro la persona que nosotros necesitábamos. La gente habla muchos nombres, pero desde el primer momento teníamos desde la dirección deportiva del club el mensaje, la persona que queríamos y afortunadamente lo hemos podido conseguir”, fueron las palabra del español Fernando Hierro el 1 de noviembre de 2022.

En sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del rebaño, Painović alabó la historia del club y dejó claro que su intención era regresar a Chivas a los primeros planos.

“Desde el primer día que hablé con Fernando me pareció un reto, pero al mismo tiempo me pareció que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad no solamente para mí, sino para todos de volver a linear un club que tiene una fantástica historia, que tiene una afición tremenda y que tiene un gran legado. Creo que alineando todas estas cosas con el trabajo, los objetivos, y con inmensas ganas de dar lo mejor de nuestras capacidades creo que podemos volver a poner a la altura que este club necesita estar”.