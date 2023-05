El venezolano Javier Castellano y su caballo Mage ganan un polémico Derby de Kentucky

Por Beth Harris

LOUISVILLE, Kentucky, EU (AP) — Dos caballos más murieron horas antes de que Mage, montado por el venezolano Javier Castellano, diera la sorpresa al imponerse por un cuerpo en la 149 edición del Derby de Kentucky.

Los pronósticos daban apenas 15-1 a Mage, quien sólo había logrado una victoria en tres carreras previas, antes de superar a Two Phil’s en la recta final, para cubrir la milla y cuarto en 2 minutos, 1.57 segundos.

Mage works his good magic to win the 149th Kentucky Derby 🏆

Catch the full replay ⤵️ pic.twitter.com/wXp1qAyN9z

— Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 7, 2023