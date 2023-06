Ebrard madruga, previo al Consejo Nacional: lanza su campaña por la candidatura 2024

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón presentará el lunes 12 junio su renuncia como Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) para enfocarse en su campaña y ganar la candidatura presidencial abanderando a su partido Morena.

“Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y convicción, a defender el proyecto que encabeza el Presidente López Obrador en toda la República mexicana, las políticas y las propuestas sobre el futuro de la Cuarta Transformación”, dijo el Canciller en conferencia de prensa en donde también informó que ya tiene lista su propuesta de método para elegir al candidato presidencial de Morena, partido que el domingo definirá la ruta rumbo al 2024 en su Consejo Nacional en el que están invitados los aspirantes presidenciales.

Este domingo se tiene previsto que el Consejo Nacional de Morena —que preside el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo— sesione para proponer el método de selección de la candidatura presidencial del partido, así se establece en el punto tres del orden del día: “reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030”.

El Canciller ha expresado en distintas ocasiones sus dudas sobre el proceso de elección de la candidatura presidencial de Morena, tanto que ha presionado al dirigente guinda, Mario Delgado, para que establezca fechas y requerimientos lo más pronto posible, y hasta ha pedido a las y los gobernadores de Morena tener prudencia y “no inclinar la balanza” o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña, ante el apoyo de algunos de los mandatarios estatales al resto de las y los aspirantes.

Por ello, este martes el Canciller se adelantó a los demás aspirantes de Morena y lanzó su campaña interna en Morena para ser el candidato presidencial. En un breve mensaje a medios desde el hotel Hilton de la Ciudad de México, Ebrard Casaubón confió en que el próximo domingo se definirán reglas claras.

Al inicio de su mensaje aprovechó para felicitar a la maestra Delfina Gómez Álvarez por su triunfo en la elección del domingo en el Estado de México.

Morena se ha metido de lleno a la sucesión presidencial una vez finalizado el proceso electoral del pasado 4 de junio —en el que el partido guinda arrebató al PRI el Estado de México, la entidad más poblada del país— la aduana impuesta por la dirigencia del movimiento a los aspirantes a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La noche de este lunes, el Presidente López Obrador cenó con los cuatro principales aspirantes de su movimiento, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el Senador Ricardo Monreal Ávila para cerrar filas con Delfina Gómez Álvarez, quien será la primera Gobernadora del Estado de México, y al mismo tiempo para mandar un mensaje de unidad.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien”, comentó brevemente el Presidente a la par que detalló que al encuentro asistieron los gobernadores de Morena así como el dirigente Mario Delgado Carillo y la Secretaria General, Citlalli Hernández.

En ese sentido, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, descartó la posibilidad de que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón o cualquiera de los aspirantes presidenciales del movimiento “hagan berrinche” en caso de no ser elegidos como el o la candidata a la Presidencia del oficialismo para las elecciones federales de 2024.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Delgado indicó que Morena no debe de dar ningún tipo de pretextos con el método de elección de los candidatos para justificar una ruptura al interior del partido, por ende, dijo, el proceso debe ser imparcial, transparente y no ir en contra de los que dicta el pueblo. Además recordó que los candidatos elegidos con la encuesta han ganado 17 gubernaturas.

“Tenemos estatutos, eso no es negociable, el tema de las encuestas está por estatutos, ¿qué es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo?, pues en las fechas, la metodología, el número de encuestas, los requisitos para inscribirse, si va a haber debates, si se va a renunciar o no, esa es la parte que hay que hablar, pero la encuesta no se toca. La encuesta es algo establecido en nuestros estatutos y es mucho más que un método de elección, es garantizar que Morena siga siendo instrumento de lucha del pueblo de México donde tome las decisiones, si queremos ganar en el 24 tenemos que confiar en el pueblo de México”, declaró.