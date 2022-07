Ataques en mi contra son para callarme: “Alito” Moreno; no me van a asustar, asegura

Alejandro Moreno dijo que continuará señalando “la falta de resultados del Gobierno morenista y su intención de destruir la democracia”. Además, defendió a la coalición Va por México.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró este miércoles que el “Gobierno de Morena” busca callarlo con los “ataques“ que hay en su contra, sin embargo, dijo que a pesar de ello “no dejará de defender la democracia en México“.

Desde Ginebra, Suiza, el priista afirmó ser “una gente de compromiso y de voluntad”. “¡Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás! Yo voy a defender la democracia mexicana porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades”, agregó.

Alejandro Moreno expresó que “la única forma” de que lo callen es que “me maten”. Además, indicó que continuará señalando “la falta de resultados del Gobierno morenista y su intención de destruir la democracia”.

Asimismo, denunció que con los ataques en su contra lo que Morena y el Gobierno buscan es destruir a la coalición Va por México y con ello, a la oposición. “No podemos permitirlo y vamos a fortalecerla”.

Ya estamos listos para darle a la agenda internacional en materia de desarrollo y progreso. También abordaremos la preocupante situación que vive el país y el riesgo en el que han puesto a las instituciones y a nuestra democracia. 🇲🇽 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 5, 2022

El dirigente nacional del PRI informó que participará en una reunión de la Internacional Socialista (IS), junto con dirigentes de partidos de América Latina, Europa y Asia, en la cual denunciará “los ataques en su contra, así como con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet”. Después de eso regresará a México.

Asimismo, el dirigente nacional del tricolor expuso que acudirá al Parlamento Europeo y congresos de otros países. “Vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México”, expresó.

Argumentó que el objetivo es que “se sepa de viva voz cómo están amenazando, envolviendo en maniobras legales a los opositores”. “Esto inició cuando votamos en contra de la Reforma Eléctrica. Quieren desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral, las instituciones, y no lo vamos a permitir”, añadió.

Sobre los audios exhibidos por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el dirigente del PRI afirmó que lo que hace junto con el Fiscal del estado, Renato Sales Heredia, “es todo un show chafa”, además de que lo que han señalado en su contra “es una calumnia, una difamación, avalado por el Gobierno de la República. Están empeñados en destruir a la oposición”.

CATEAN PROPEIDAD DE ALITO

Fue el lunes 4 de julio cuando autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche entraron a la casa del ahora dirigente nacional del PRI, ubicada en la privada Lomas del Castillo, con la finalidad de realizar un cateo.

A través de su cuenta de Twitter, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, compartió un video donde se observa el momento en el que un elemento de la FGE golpea una de las puertas con un ariete para ingresar a la vivienda del líder priista, la cual se encuentra en una exclusiva zona residencial de Campeche.

En entrevista con medios locales, el Fiscal Renato Sales Heredia, quien encabezó las diligencias, informó que “este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de parte de Alejandro Moreno Cárdenas”.

La FGE realizó una diligencia de cateo a la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, previamente autorizada por un Juez, la que se desahogó en todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indiciado. pic.twitter.com/ovvwsVpM9Q — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 4, 2022

“EL CATEO FUE UN SHOW“: MORENO CÁRDENAS

Horas después de que se realizara el cateo, Alejandro Moreno aseguró que éste sólo fue un show mediático. Cuestionado por miembros de la prensa, el dirigente aseguró que ha hecho sus declaraciones patrimoniales correspondientes, y agregó que sus bienes fueron adquiridos “de manera legal y transparente desde antes del 2015”.

Además, detalló que tenían conocimiento del cateo que se llevaría a cabo por autoridades de la Fiscalía estatal, no obstante, mencionó que los videos compartidos en redes son de un predio que no le pertenece, por ello insistió en que todo fue un espectáculo.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad por la forma en la que se llevó a cabo el cateo. “Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

🤯 ¿QUÉ VEMOS? ¿AMLO DEFENDIENDO A ALITO? Así es, el presidente @lopezobrador_ afirmó que no está de acuerdo con la forma en la que se llevo a cabo el cateo de la casa de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. ¿Qué se sentirá ser regañada a nivel nacional, Layda Sansores? pic.twitter.com/78JW6SUHmX — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 5, 2022

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”, agregó el mandatario.

El dirigente nacional del PRI se ha considerado como un perseguido político por parte de Morena y el Gobierno de López Obrador. Incluso, el pasado 4 de julio calificó a la administración actual como “una dictadura” que “mata, persigue y silencia”.