Taiwán asegura que ejercicios militares de China simulan ataque directo en su contra

BEIJING (AP) — Taiwán dijo el sábado que los ejercicios militares de China parecen simular un ataque a la isla autónoma, luego de que múltiples buques de guerra y aviones chinos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán tras una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi, que enojó a Beijing.

Las fuerzas armadas taiwanesas emitieron una alerta, movilizaron patrullas aéreas y navales alrededor de toda la isla y activaron los sistemas de misiles terrestres en respuesta a las maniobras chinas, indicó el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés en Twitter.

El Ministerio de Defensa de China explicó en un comunicado el sábado que ejecutó sus ejercicios militares según lo previsto en espacios marítimos y aéreos al norte, suroeste y este de Taiwán, con el objetivo de “probar las capacidades” de sus sistemas de ataque terrestre y asalto marítimo.

China inició su operativo, que incluyó fuego real, luego de la visita de Pelosi a la isla a mitad de semana, alegando que la funcionaria había violado la política de “una sola China”. Beijing considera que la isla es una provincia escindida que debe anexionarse, por la fuerza si fuese necesario, y ve la visita de funcionarios extranjeros al territorio como un reconocimiento de su soberanía.

El ejército taiwanés indicó además que detectó cuatro aeronaves no tripuladas que volaban cerca de la región de Kinmen el viernes en la noche, según un reporte de la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

Los cuatro drones, que Taiwán cree que son chinos, fueron avistados sobre las aguas que rodean el archipiélago de Kinmen, la cercana isla de Lieyu y en el islote de Beiding, de acuerdo con el Mando de Defensa de Kinmen.

Kinmen, también conocido como Quemoy, es un grupo de islas que está a apenas 10 kilómetros (6.2 millas) al este de la ciudad costera china de Xiamen, en la provincia de Fujian, en el estrecho de Taiwán que divide a las dos partes que se separaron en medio de una guerra civil en 1949.

Our government & military are closely monitoring China's military exercises & information warfare operations, ready to respond as necessary. I call on the international community to support democratic Taiwan & halt any escalation of the regional security situation. pic.twitter.com/uAoDAU2bMV

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 5, 2022