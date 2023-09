Pejededazo para Sheinbaum; Ebrard se dice robado

+ Ganaría Claudia por 9-10 puntos

+ Le ofrecen Secretaría a MEC

Por “dedazo” de López Obrador, Claudia Sheinbaum sería la candidata presidencial de Morena.

Ganaría por una diferencia de entre 9-10 puntos aunque, en realidad, la votación se les cerró hasta alcanzar empate técnico ponderado.

En privado, Marcelo Ebrard se dice “robado” y convoca a sus seguidores a protestar el jueves próximo por lo que consideran un fraude.

A Ebrard le ofrecieron una Secretaría el próximo sexenio como premio de consolación. No la aceptó.

“Nos quedaremos a destruir a Sheinbaum…”, amenazan los marcelistas.

Hoy por hoy, Morena está fracturado.

*****

Sin sorpresas en Morena. El “dedazo” de López Obrador beneficiará finalmente a la corcholata Claudia Sheinbaum, que será la candidata presidencial para 2024. Marcelo Ebrard se dice robado y vocifera en privado que, desde adentro, podría descarrilar a Sheinbaum en la próxima elección presidencial.

¿Cómo han intentado calmar a Ebrard?

El equipo de Claudia Sheinbaum ofreció una Secretaría de Estado para Marcelo de ganar, claro, la Presidencia el próximo año. Y no podría ser otra cartera más que Gobernación. De botepronto, Ebrard no la aceptó. Rechazó la propuesta.

¿Traicionó AMLO a Ebrard?

Sí y no.

Sí, porque había un acuerdo tácito desde 2012 cuando las encuestas -aquellas sí más confiables y certeras-, arrojaban un resultado cerrado entre López Obrador y Ebrard, quien se hizo a un lado para dejarle la candidatura a AMLO y confiar en que el tabasqueño lo apoyara en 2018 o en 2024 para ser candidato presidencial. Gran error de Marcelo: se le olvidó que AMLO es traidor por naturaleza, y que ha hecho de la traición su método de sobrevivencia política durante toda su carrera. Si no, que le pregunten a Cuauhtémoc Cárdenas o a Ricardo Monreal, y en su momento, en vida, a Porfirio Muñoz Ledo o a Enrique González Pedrero. A todos apuñaló AMLO.

Y no, porque desde el inicio del actual sexenio, López Obrador tuvo en mente y corazón a Claudia Sheinbaum como su sucesora en 2024 y no a Marcelo Ebrard, por tres razones de peso: por la cercanía y el afecto que le tiene a Sheinbaum; porque sabe que es la única que seguiría con su proyecto bolivariano-populista y le permitiría un maximato; y porque también sería la única que le cubriría la espalda a AMLO y a sus hijos y amigos del festín de corrupción que se han dado con el dinero público vía contratos, adjudicaciones directas, obras para cuates y socios, además del quebranto financiero contra los mexicanos que han provocado sus armatostes inviables: Base Militar Aérea de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas y Tren Maya. Y queda pendiente el innegable nexo entre López Obrador y el narcotráfico, que tarde o temprano se le cobrará. Allí está el fiestón millonario de la hijastra de José Ramón en el bastión del Cártel de Sinaloa: Culiacán. Estados Unidos ni olvida ni perdona.

Así que Ebrard, si bien puede decirse traicionado por AMLO al no cumplirle su promesa de 2012, igualmente se le puede tachar de cándido o de inocente, al creer que tenía posibilidades de ganar cuando, en realidad, el mismo Marcelo sabía que la favorita de Andrés Manuel era la corcholata Sheinbaum. Vamos, hasta la mano le levantaba en público AMLO a Claudia a la menor provocación. Todos lo sabíamos, menos Ebrard.

¿Y por qué decimos que fue “dedazo” de López Obrador el que ungirá a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial de Morena?

Explicamos:

A pesar de que, efectivamente, hubo cuatro casas encuestadoras que levantaron las opiniones a favor y en contra respecto a cada una de las corcholatas morenistas en todo el país, dichas encuestas fueron entregadas directamente, y antes que a nadie, ni siquiera a las corcholatas o a sus representantes, nada menos que al presidente de la República, quien las vería, las revisaría y si algo no le gustaba o no favorecía a Sheinbaum, ordenaría cambiarlo. ¿Quién le iba a reclamar algo? ¿El pelele de Mario Delgado? ¿Las encuestadoras? ¿Su partido? ¡Por supuesto que no!

“Las encuestas se me entregarán primero a mí…”, declaró López Obrador desde hace varios días públicamente. Así de claro. Y de cínico. Es decir: yo las veo primero, y si me gustan (léase: si gana Sheinbaum) se harán públicas, y si no me gustan, se cambian y ya está.

Una farsa, pues. La candidata será Sheinbaum porque así lo decidió López Obrador desde hace mucho tiempo. Marcelo Ebrard, en realidad, nunca tuvo oportunidad de ser candidato presidencial morenista.

*****

Ya hay candidatas a la Presidencia de México: Xóchitl Gálvez, un fenómeno político opositor por el Frente Amplio por México y apoyada por millones de ciudadanos hartos de la dictadura política de AMLO y su 4T, y Claudia Sheinbaum, la corcholata oficialista impuesta por AMLO y que tendrá todo el apoyo del Estado para proseguir con la destrucción de instituciones, de la democracia y del estado de Derecho que se han bombardeado durante el sexenio obradorista.

2024: Xóchitl Gálvez vs Claudia Sheinbaum.

Democracia funcional o dictadura populista.

Los mexicanos decidirán.

TW @_martinmoreno

FB /Martín Moreno-Durán

[email protected]

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.