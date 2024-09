La SSPC reporta la reaprensión de Gildardo López, ligado a la desaparición de los 43

El boletín, que lo describe como un sujeto masculino de 1.75 metros de altura, complexión media, tez clara y cabello corto, actualmente se encuentra bajo el estatus de “en traslado”.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, identificado como uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos y señalado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por segunda ocasión este jueves.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el también testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones del caso Ayotiznapa fue reaprendido el 5 de septiembre.

Desde el pasado 4 de abril, “El Gil” no ha sido localizado por las autoridades, esto luego de que se informara que según los acuerdos del 4 y 8 de abril del expediente 254/2024 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, se hicieron diligencias de actuarios para buscar a López Astudillo en el domicilio registrado, pero no se le encontró.

“Aviso. Se notifica por medio de lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído del tres de abril del año en curso, que en lo conducente dice: ‘Notifíquese personalmente al quejoso’ toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese”, se lee en la síntesis del acuerdo del 8 de abril.

El 12 de marzo pasado, “El Cabo Gil” había presentado una demanda de amparo contra una orden de aprehensión dictada por el juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, y le dieron cinco días para aclarar las observaciones en el entendido que “de no desahogar la prevención en comento, se tendrá por no presentada la demanda”.

A su vez, el 28 de marzo se informó que la Jueza Paloma Xiomara González González dio un plazo de tres días a “El Gil” para que ratifique la demanda de amparo que tramitó contra una orden de aprehensión, debido a la falta de certeza en las firmas.

Gildardo López Astudillo es considerado líder del grupo Guerreros Unidos y uno de los posibles involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los ataques del 26 de septiembre de 2014. “El Gil” fue detenido en septiembre de 2015 en Taxco. Sin embargo, fue liberado en 2019, luego de que un Juez absolviera de los cargos que se le imputaban.

López Astudillo estaba preso en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. Fue detenido por elementos de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el 16 de septiembre de. 2015.

— Con información de ElSur