Linkin Park anuncia su regreso presentando a Emily Armstrong, su nueva vocalista

Por Sergio Murillo

Ciudad de México, 6 de septiembre (AS México).- Siete años han pasado desde que Chester Bennington se quitase la vida. El líder de Linkin Park, una de las principales figuras del rock norteamericano de principios de los “dosmil”, fue hallado sin vida en su apartamento de Palos Verdes (Los Ángeles), confirmando después el suceso Mike Shinoda, otro de los vocalistas de la banda y guitarrista. Desde entonces el grupo se ha mantenido al margen de la industria, reeditando antiguas canciones y desaparecido de los escenarios. Hasta ahora.

Linkin Park ha anunciado un nuevo álbum (From Zero), gira mundial, nuevo batería (Colin Brittain) y nueva cantante —heredera natural del rol de Bennington—: Emily Armstrong. Lo cierto es que la artista ya ha puesto voz a la primera canción de la nueva etapa del grupo. Ha sido en The Emptiness Machine, tema con el que, oficialmente, la banda pone fin a los siete años de silencio creativo.

La huella de Armstrong es el factor diferencial del tema y la prueba de que un giro de 180 grados no termina con la esencia del grupo, sino que la renueva. Aunque la apuesta por la artista norteamericana es arriesgada —no tanto por su calidad musical, sino por la difícil tarea de asumir el papel que antes ocupaba Bennington—, la realidad es que el currículum de la cantante respalda con creces la decisión del grupo.

Pre-sale tickets for the September 11th show at the Kia Forum in Los Angeles will be available today exclusively for LPU members:

LPU Legacy Pre-sale starts at 10AM (Local Time)

LPU Passport Plus Pre-sale starts at 12PM (Local Time)

Join LPU + Get Info at… pic.twitter.com/hJJRFdv9OF

— LINKIN PARK (@linkinpark) September 6, 2024