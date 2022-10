Tatiana Clouthier ayudó a construir la 4T, pero también alertó de riesgos internos

Tatiana Clouthier fue un elemento clave en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, pero también advirtió de los límites de la Cuarta Transformación y los riesgo de que se colapse por las pasiones al interior de Morena y los grupos que se sienten “con derechos adquiridos” en ese partido y en el movimiento lopezobradorista.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– Tatiana Clouthier fue veneno para los adversarios de Andrés Manuel López Obrador como coordinadora de la exitosa campaña de 2018, cuando se confrontó abiertamente con influyentes de la talla de Enrique Krauze y atrajo sectores habitualmente ajenos a la izquierda, pero también al advertir los riesgos de la Cuarta Transformación: “Se puede desmoronar”.

Clouthier, quien la mañana de este jueves cimbró al Gobierno con su sorpresiva renuncia a la Secretaría de Economía, se vinculó a López Obrador después de haber militado en el PAN, por cuyo partido su padre, Manuel Clouthier del Rincón, fue candidato presidencial en 1988 y murió en un extraño accidente automovilístico al año siguiente.

En Juntos hicimos historia, libro en el que describe las vicisitudes de la tercera campaña de 2018, Clouthier cuenta que conoció personalmente a López Obrador en enero de 2006 y la última vez que apareció con él como funcionaria fue a tres días de encabezar el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía que garantiza un paquete básico alimentario para los más pobres.

Ajena al perfil asociado a la izquierda, no sólo por pertenecer a una familia acomodada del norte de México, sino porque su padre presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Tatiana tiene una visión diferente a sectores del partido Morena.

“Yo no juego ya en los explotados y los explotadores, yo ya no juego ese juego”, dijo en la entrevista con los autores del libro y documental La disputa por México, dos proyectos frente a frente hacia 2024, en la que, de manera incisiva, cuestionó a la oposición y la coalición que formaron PRI, PAN y PRD.

“A mí no me han presentado una idea… Porque es ‘eso no, eso no, eso no’. ¡Dime qué sí, caray! Me parece que al país le urge —por controles, por pesos, por contrapesos y todo— tener una oposición responsable y una oposición, y digo ahorita oposición porque eso son, una oposición que pueda plantear qué quiere”.

Clouthier, quien prefirió ser Diputada federal que Subsecretaria de Gobernación al inicio del sexenio y sólo hasta diciembre de 2020 aceptó ser Secretaria de Economía, previó en esa misma conversación que la coalición Va por México “es probable que se desmorone en el camino”, como ya ocurrió.

“Si estamos hablando de este matrimonio que se da entre el PAN, el PRI, el PRD o entre algunos porque el PRI creo que se va a divorciar y anda viendo quiénes se van para dónde, etcétera, diría que es una amalgama otra vez que no es a favor de algo, esa es mi percepción. Y si no es a favor de algo, es en contra del proyecto que el Presidente López Obrador ha instalado, ha dicho lo que quiere y es decir: ‘yo no quiero eso’, pero no te dicen qué y eso es lo que los ha unido. No veo que los una algo más”.

Desde la campaña de 2018, Clouthier desmontó las estrategias de guerra sucia contra López Obrador y en el libro Juntos hicimos historia describe las empleadas por magnates como Enrique Coppel que armaron una millonaria campaña para descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación, en la que intervinieron personajes prominentes como Krauze.

Señalado como artífice clave en la estratagema que se diseñaba y operaba en el domicilio ubicado en la calle de Berlín 245, en Coyoacán, Krauze trató de intimidar a Clouthier amenazándola con una demanda. “Nos vemos en los tribunales”, respondió.

Krauze desistió de demandar a Clouthier, quien en ese libro describió cómo este personaje “ha prestado servicios a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto realizando metódicos y persistentes ataques contra López Obrador” a cambio de contratos que, sólo entre 2002 y 2016, sumaron 162 millones de pesos y que, hasta 2018, sumaron más de 370 millones de pesos.

Pero Clouthier también advertía de los límites de la Cuarta Transformación y los riesgo de que se colapse por las pasiones al interior de Morena y los grupos que se sienten “con derechos adquiridos” en ese partido y en el movimiento lopezobradorista.

“¿A qué me refiero con las pasiones o con los derechos adquiridos? En términos de pasiones y derechos adquiridos, en el proyecto del Presidente, que está muy bien configurado, hay pasiones y hay derechos adquiridos o algunos que creen que tienen derechos adquiridos. Y también se puede desmoronar y eso no puede dejarse de lado, de dejar de observar”.

—¿Qué es lo que advierte cuando dice eso?

—Pues nomás. ¿Más explicado qué es? Los seres humanos somos seres humanos, que el poder es el poder, que la lucha por el poder ha sido la lucha por el poder y si se desmoronan unos, porque no se pueden poner de acuerdo, los otros se pueden desmoronar porque creen que tienen derechos adquiridos o porque la pasión también puede estar presente. Lo vimos en esta elección pasada.

—¿Cuál es la responsabilidad que también tienen para hablar del proyecto que encabeza el Presidente López Obrador, quienes forman parte hoy de ese proyecto, qué responsabilidades tienen para que este proyecto prevalezca y no que eventualmente se derrumbe?

—Yo lo pongo de dos maneras y todo es quienes tienen la responsabilidad. Yo hablaría cuáles, o sea, primero me voy a ir a inclusive a campaña.

En la campaña presidencial de 2018, recordaba que le decía a López Obrador que Morena sería su legado, pero la duda es si este partido tendría la capacidad de continuar el proyecto de transformación.

“La pregunta es si Morena podrá estar a la altura de las circunstancias. Y esto siempre es un reto. No me toca a mí juzgarlo o no, ni mucho menos, sino decir: Si Morena podrá jugar a la altura de las circunstancias para cumplir, de forma histórica, el no mentir, no robar y no traicionar.”

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.