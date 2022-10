FMI baja otra vez previsión de crecimiento económico mundial para 2023: queda en 2.9%

Washington, 6 de octubre (AP).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reducir sus previsiones de crecimiento económico mundial para 2023, calculando una contracción de cuatro billones de dólares hasta 2026.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo el jueves a una audiencia en la Universidad de Georgetown que “es más probable que las cosas empeoren antes de mejorar”, y dijo que la invasión de Rusia a Ucrania cambió drásticamente la perspectiva del organismo sobre la economía.

La pandemia de COVID-19, el aumento de la inflación y el empeoramiento de las condiciones climáticas también están afectando a las economías mundiales, exacerbando otras crisis, como la inseguridad alimentaria y los altos niveles de deuda de los países de bajos ingresos.

