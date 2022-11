Ricardo Raphael reporta lesión luego de ser agredido en “exposición del caso Wallace”

El también columnista denunció primero que no se le dejaba ingresar al evento realizado esta mañana y al cual acudiría alrededor de las 11:00 horas de esta mañana.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– El periodista Ricardo Raphael denunció que fue agredido durante su asistencia al evento del “Caso Wallace“, realizado en el Foro Lindbergh, ubicado en el Parque México de la Ciudad de México.

Por medio de su cuenta de Twitter, el también columnista publicó que mientras era agredido se “lesionó el chamorro” y detalló que tuvo rotura total del soleo y desgarro del gastrocnemio medial, por la cual tendrá que tener alrededor de un mes de recuperación.

Previo a sus publicaciones con fotografías, Ricardo Raphael realizó videos en vivo en los que manifestó que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no puede “poner control” en su demarcación.

“¿Quién les pagó? ¿Cuánto les pagaron?”, dice el periodista a una decena de hombres que le impiden el paso al Parque México.

“Pues no pudimos llegar al Parque México, así que voy a tener que cortar la transmisión a ver si podemos llegar de otra manera. Reclamos de nuevo para la señora Sandra Cuevas, que no pone orden; y hay que decir también a la Policía”.

El periodista fue retenido por un grupo de personas con pancartas entre las que se encontraban las frases: “Ricardo, deja de dar patadas de ahogado ayudando a delincuentes”, “¿Tu amigo el regio te sigue patrocinando para pagar supuesta corrupción al Ministro presidente?” y “Si quieres paz, no traigas a familia y cómplices de delincuentes”.

“No pudimos siquiera entrar al parque (…) estoy esperando un golpe en cualquier momento”, dijo el columnista. Luego, una señora que le acompañaba señaló: “Cuéntenos cuánto les pagó a estos señores para que nos dejen el paso libre para una plática que tenemos que tener sobre la justicia verdadera y no esos papelitos que traen ellos. Por favor, déjennos pasar y no estén haciendo esta dizque manifestación. Los señores no saber, están pagados. Es un atropello que no lo dejen transitar a uno”.

Después de que el periodista se acercara para platicar con los manifestantes y dijera que analiza el caso Wallace, el grupo comenzó a chiflar y pedirle que se fuera.

En Twitter, Ricardo Raphael expuso que “no fue error querer visitar la exposición del #casowallace en el Foro Lindbergh del Parque México. Tampoco lo fue acompañar a las víctimas de la señora Wallace que, después de tantos años de sufrir, merecen reivindicación pública (1). Hubo sin embargo consecuencias”.

“No fue posible llevar al foro Lindbergh el día de hoy para conocer la exposición del #casowallace porqué un grupo de personas muy agresivas nos lo impidió. Comparto aquí algunas imágenes (2)”, dijo en otro tuit, junto a un video.

Por su parte, Isabel Miranda de Wallace publicó en su cuenta que “hago responsable de cualquier acto de Violencia que suceda en el foro LINDBERGH, a Ricardo Raphael está convocando a familiares de quienes están acusados de Secuestrar y #Matar y mi hijo, para boicotear el evento y buscar confrontaciones”, a lo que el periodista respondió: “Isabel Miranda escogió lugar público para exponer #casowallace. Quiero visitarlo porque lo investigo con seriedad desde hace cuatro años. Me acompañarán quienes considero las verdaderas víctimas. También tienen derecho. Ella acusa de violencia premeditada. Instagram live 11:00 am”.

De acuerdo con Miranda de Wallace, la exposición instalada en el Foro Lindbergh busca sensibilizar el dolor de las familias de víctimas de un delito, así como mostrar las supuestas pruebas detrás del secuestro y asesinato de Hugo Alberto, su hijo.

Han pasado casi 17 años desde que Hugo Alberto Wallace Miranda, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda de Wallace y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado. Por el caso hay seis detenidos, de los cuales cuatro fueron sentenciados por el secuestro y homicidio del hombre. Pero la situación de una de las inculpadas podría cambiar luego de una resolución en mayo de este año por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo su caso al encontrar irregularidades en su proceso.

Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo Cruz, quien también ha denunciado que fue torturada para confesar el crimen. Quevedo aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.

JUEZA OTORGA AMPARO A MIRANDA DE WALLACE

El pasado 12 de julio, una Jueza federal otorgó un amparo a Isabel Miranda de Wallace para que no se pueda llevar a efecto la resolución de un Juez que había ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existían elementos para abrir una investigación en contra de la mujer por presuntas irregularidades en la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

“En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas. La denuncia que presentó el #IFDP en mí contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido”, anunció la presidenta de la organización Alto Al Secuestro por medio de Twitter.

La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, aseguró que el fallo estaba infundado y no está motivada, además que no se aplicó de manera exacta la ley.

También remarcó que los hechos relatados en la denuncia no constituyen un delito, además de que la acción penal está extinguida debido a los antecedentes del caso.

En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas.

La FGR ya había previamente determinado no actuar en contra de Miranda de Wallace porque la activista no tiene la calidad de imputada en una carpeta de investigación que se inició, además que no puede ser señalada de un delito únicamente imputable a servidores públicos.

El Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial (IFDP) ya había impugnado la decisión, por lo que el pasado 23 de marzo un Juez de control revocó la determinación y ordenó realizar nuevamente el asunto.

“Las pruebas a que hace alusión el denunciante fueron valoradas por el Juzgado dentro de la causa penal, así como por el Tribunal Unitario que confirmo la responsabilidad de cuatro personas en la comisión del secuestro y muerte en contra de mi hijo, y no se ha determinado que las mismas fueron simuladas o falsas, al contrario, han sustentado la sentencia definitiva contra Juana Hilda, César, así como Alberto y Tony”, detalló Miranda de Wallace en un comunicado.

Finalmente, la mujer acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero.