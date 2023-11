VIDEO | Si Ebrard va por MC, Xóchitl deberá defender el segundo lugar en encuestas

En este capítulo de VERSUS, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Perla Velázquez y Romina Gandara debatieron sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez disputen el segundo lugar de la elección presidencial. Hablaron sobre cuáles serían las ventajas que obtendría quien se quedara con esta posición durante los comicios presidenciales del próximo año.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez se encaminan a una disputa por el segundo lugar en la contienda presidencial. Él cada vez más con los dos pie fuera de Morena y cerca de Movimiento Ciudadano. Ella en una candidatura que no ha podido cortar la distancia con Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual candidata presidencial del oficialismo, cuyo triunfo en la interna no ha sido reconocido por el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Romina Gándara y Perla Velázquez dialogaron esta semana en VERSUS, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, sobre cuáles serían las ventajas que obtendría quien se quedara con esta posición durante los comicios presidenciales del próximo año.

En primer lugar expusieron la fuerte posibilidad de que Ebrard renuncie a Morena y se vaya con el partido Movimiento Ciudadano, que ya le ha abierto las puertas. Recordaron que ante las polémicas y pugnas que se propiciaron entre el excanciller y Morena tras el proceso interno se prevé que sea cuestión de días para que deje el partido.

En este sentido, Romina Gándara expuso que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “ha querido siempre ser Presidente, así lo ha dicho, que en su carrera se ha preparado para ser Presidente”. Mientras que la periodista Adriana Buentello, refirió que “desde de que Marcelo Ebrard, se filtró que dijo ‘yo no me voy a someter a esa señora’, ya estaba con un pie fuera de Morena”.

“Yo no veo la posibilidad de que se quede en Morena, yo no veo la posibilidad que le pidan perdón [Morena a Ebrard]”, agregó Buentello. “A mí me parece que no hay viabilidad de que se quede en Morena, por ningún motivo, y solamente era una cuestión de tiempos”, reiteró la periodista.

Tanto Romina Gándara como Adriana Buentello consideraron que el camino para que el nombre de Marcelo Ebrard esté en las boletas electorales de 2024, será sumarse a Movimiento Ciudadano, lo que a su vez pondría en jaque a la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchil Gálvez, quien estaría en riesgo de ser relegada al tercer lugar.

“Xóchilt recibiría esta noticia como una pedrada más a su campaña, porque ya no nada más estaría en el punto de intentar reducir la brecha con Claudia sino intentando no ser relegada hasta la tercera posición”, comentó Daniela Barragán al respecto.

“Marcelo es capaz de entregarle el segundo lugar [a MC]”, agregó, porque “Marcelo es capaz de entregarle el segundo lugar [a MC]”, sostuvo. “El Marcelo del pasado, no el ambicioso, no el machista, le podría dar muchos dolores de cabeza a Xochitl Gálvez”, enfatizó.

Sobre este punto, Buentello destacó que “la tirada de Marcelo Ebrard va a ser no aliarse ahorita con el Frente Amplio por México, va a ser crecer por sus propias vías, intentado demostrar que es diferente de Morena”, al presentarse como la tercer vía, desde donde podría capitalizar los votos de quienes se sienten inconformes con el actual Gobierno, pero tampoco se identifican con la alianza PRI-PAN-PRD.

“Los opositores al Gobierno del Presidente López Obrador no terminan de identificarse, precisamente, con el Frente Amplio y ahí es donde Marcelo Ebrard tiene una área de oportunidad gigante que no están contemplando en Morena”, añadió Buentello durante su intervención.

Por su parte, Gándara expresó que “la candidatura de Xóchitl Gálvez desde un principio fue una caricatura”, lo que abre una área de oportunidad al excanciller mexicano, y a Movimiento Ciudadano, partido al que eventualmente se sumaría y que podría incrementar su número de simpatizantes y con ello su presencia en el Congreso.

“Movimiento Ciudadano anda en un dígito en sus votaciones, y con Marcelo Ebrard, ahora en una encuesta muy prematura, sin que todavía esté definida su aspiración en la candidatura de Movimiento Ciudadano, ya ronda 9 por ciento. Entonces, la expectativa es que suba a dos dígitos, y subir dos dígitos te amplía muchísimo las curules en Congreso, y te da lo fuerte a Marcelo Ebrard, te va a dar posicionamiento de negociación”, dijo Gándara.

No obstante, Luisa Cantú fue la única que no consideró como una opción viable que el exjefe del Gobierno capitalino se una a las filas del partido naranja, posibilidad que, incluso, calificó como un “suicidio”, y expuso que a donde quiera que se quede o se vaya no va a ganar.

“La realidad es: vaya con quien vaya [Marcelo Ebrard], no va a ganar”, sentenció la periodista. “Yo pensaría que es suicida irse al MC”, esto debido a que los partidos que conforman el Frente Amplio por México cuentan con una sólida base de militantes que van a sumar votos en favor de esta alianza.

“Yo creo que a Ebrard no le va a alcanzar ni siquiera si se va a Movimiento Ciudadano, porque hay un voto muy duro del PAN, y aunque nos duela y no nos parezca explicable, también del PRI”, aseveró Cantú.

Respecto al papel que podría jugar Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, Gándara, Buentello y Barragán coincidieron en que su campaña va en picada, lo que podría beneficiar a Ebrard.

“La candidatura de Xóchitl Gálvez desde un principio fue una caricatura”, dijo Romina Gándara.

“Lo de Xochitl es un asunto muy triste por cómo va a terminar, por cómo se ve la tendencia, porque va a ser una apuesta que le salió muy mala a Claudio X. González”, opinó Barragán, debido a que, consideró, “el voto conservador del PAN no está tan contento con la candidatura de Xóchitl Gálvez, y eso es algo que puede capitalizar a su favor Marcelo”.

Adriana, Dani, Luisa, Perla y Romina https://www.sinembargo.mx/author/versus_ VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Perla Velázquez y Romina Gándara quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.