No hay razón para preocuparse por Trump, “México siempre sale adelante”, dice Claudia

Ciudad de México, 6 de noviembre (SonEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los migrantes mexicanos y empresarios no tener temor en caso de que se confirme la victoria del republicano Donald Trump, pues aseguró que habrá buena relación con Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que su Gobierno esperará a que se confirme la victoria de Trump para enviar formalmente la felicitación. “En Estados Unidos, están las noticias de que ganó Trump, pero de todas maneras vamos a esperar a que se cuenten los votos en todos los estados y que los candidatos hablen para enviar un comunicado oficial”.

“Vamos a esperar el día de hoy, aún no termina el proceso electoral. México, EU y Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a los países, es una fortalece, no competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos. Esto es algo que los saben los empresarios mexicanos y estadounidenses”, añadió más tarde la mandataria mexicana.

Este miércoles, ante la victoria del republicano, a las 5:00 de la mañana, hora del centro de México, el tipo de cambio cotizaba en 20.64 pesos mexicanos por dólar, lo que representa una depreciación del 2.74 por ciento frente al cierre de ayer martes, de acuerdo con los datos en tiempo real disponibles en Investing.com.

Posteriormente, la divisa tocó el nivel máximo de 20.80 por dólar y se convirtió por unas horas en la moneda más depreciada, reflejando la volatilidad de los mercados por la contienda electoral en donde los republicanos arrasaron con los demócratas.

Una nueva “era Trump” ha iniciado. El expresidente republicano volverá al poder y se convertirá en el Presidente número 47 de su país. Su triunfo ante la Vicepresidenta Kamala Harris culmina una turbulenta e histórica campaña que incluyó dos intentos de asesinato en su contra. El republicano cuenta con 277 votos electorales, de los 270 que se necesitaban para declarar su victoria y se espera que obtenga 315.

Apenas un día antes de los comicios, Trump anunció que si es elegido Presidente le informaría desde el primer día a la nueva Mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga una tarifa de 25 por ciento a las importaciones mexicanas.

Trump ganó la madrugada de este miércoles el estado clave de Wisconsin tras derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris en un campo de batalla crucial. La victoria le otorgó a Trump 10 votos del Colegio Electoral. En 2016, ganó Wisconsin por un estrecho margen, convirtiéndose en el Primer republicano desde Ronald Reagan en capturar el estado. En 2020 perdió frente al demócrata Joe Biden. Tanto Harris como Trump hicieron de Wisconsin un foco central de sus campañas. En 2020, el republicano intentó revertir su derrota en el estado mediante demandas y recuentos, pero fracasó. The Associated Press declaró a Trump ganador a las 5:35 de la mañana.

Trump announces that he intends to place 25 percent tariffs on all Mexican imports unless Mexico shuts down its border pic.twitter.com/7AfuCBl0kA

— Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2024