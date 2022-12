VIDEO: Samuel Eto’o, leyenda del Barça, se va a los golpes contra persona en Qatar

Un sujeto se acercó con una cámara grabándolo y, momentos después, el exfutbolista africano y actual presidente de la federación de fútbol de Camerún se fue contra él; hasta el momento, el jugador no ha comentado nada sobre lo sucedido.

Por Ricardo López Juárez

Doha, Qatar, 6 de diciembre (LaOpinión).- Samuel Eto’o, uno de los más grandes futbolistas africanos de la historia y actual presidente de la federación de fútbol de Camerún, agredió a una persona al abandonar el Estadio 974, donde Brasil derrotó a República de Corea en partido de octavos de final de Qatar 2022.

Cuando Eto’o, quien además es “embajador de legado” del Mundial, se marchaba del estadio, varios aficionados se le acercaron para tomarse alguna foto con él. Fue entonces que apareció un hombre con una cámara en la mano y hubo una interacción entre ambos.

Samuel Eto’o se detuvo para reclamarle algo al hombre. Cuando éste retrocedió, el legendario delantero de Camerún y del FC Barcelona empezó a perseguirlo fuera de control. Un acompañante de Eto’o le arrebató la cámara al hombre de identidad desconocida.

En ese momento, según se observa en un video, Eto’o le tiró una violenta patada que conectó al individuo en la parte alta del cuerpo o tal vez en la cabeza, enviándolo al suelo.

La agresión, reprobable en cualquier caso, pudo haber sido muy peligrosa porque se produjo justo cuando el hombre se agachaba en busca de su cámara.

El hombre atacado no pudo ser entrevistado. Cuando se le preguntó a Eto’o qué había sucedido, el exfutbolista de 41 años de edad, evidentemente fuera de sí, no pudo dar explicaciones y fue alejado de la escena por su entorno. No hubo presencia de policías en el lugar del incidente.

Ran into my good friend & the legend @SamuelEtoo tonight 🫶🏽 pic.twitter.com/w8cVCJWk5d — Chad Johnson (@ochocinco) December 5, 2022

Una hora antes del incidente del lunes, la exestrella de la NFL, Chad Johnson (Ochocinco), publicó una foto con Eto’o en las instalaciones del Estadio 974.

La selección de Camerún fue eliminada en la fase de grupos no obstante una victoria sobre Brasil.

Eto’o, premiado cuatro veces como Futbolista Africano del Año, dejó una marca muy profunda en el deporte, pero también se ha visto involucrado en algunos escándalos y problemas legales, incluyendo fraude fiscal en España.

