“Millones no quieren PRIAN o Morena”: Dante le hace el feo, otra vez, a Va por México

El bloque opositor ha pedido a Movimiento Ciudadano en más de una ocasión que se les una para hacer frente a Morena en la elección presidencial de 2024. El partido naranja ha respondido una y otra vez con un NO. Incluso ahora su líder máximo Dante Delgado Rannauro reconoció que fue un error la última vez que se coaligó con el PAN y el PRD. “Sólo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer”, dijo ayer en la Convención Nacional Democrática del partido, en donde bateó de nueva cuenta la posibilidad de una alianza.

Ciudad de México 6 de diciembre (SinEmbargo).– Los líderes de Movimiento Ciudadano (MC) ya le habían advertido a los del PRIAN (Revolucionario Institucional más Acción Nacional) que no querían acompañarlos en la aventura electoral que compararon con la trágica suerte del Titanic. Pero aún así, el bloque opositor de Va por México ha insistido.

Ahora ha sido Dante Delgado Rannauro el que les dice, otra vez, que no. Las elecciones estatales de 2023 están a la puerta y el rechazo parece extenderse a 2024, cuando se juega la elección Presidencial. “Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena. Y, simple y sencillamente, vamos a ganar porque, por mucho, somos mejores que ellos”, dijo ayer, quebrantando la esperanza.

Y añadió: “Podemos ganar la presidencia porque somos un movimiento que mira de tú a tú a las dos alianzas de la vieja política. Porque el PAN es pasado, porque el PRI es pasado —un pasado que además ya cedió a las tentaciones del Presidente—; porque Morena y sus satélites también son pasado y porque solo nosotros somos futuro. Créanselo: México sí tiene una mejor opción y es Movimiento Ciudadano”.

El RMS Titanic, un fastuoso transatlántico inglés, se hundió hace cien años en una de las peores tragedias de los tiempos de paz. Cientos murieron. Movimiento Ciudadano compara a la alianza del PRI y del PAN, que suma a un partido chico, PRD, con esa tragedia. La realidad es que en apenas 4 años, ese bloque opositor no ha presentado ni siquiera un plan para la Nación y ha venido perdiendo territorio, gubernatura tras gubernatura.

“Frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo Dante Delgado, el líder máximo del partido naranja, el pasado 27 de junio, a días de la elección en la que la oposición perdió 4 de los 6 estados que renovaron sus gobiernos.

Hace unas semanas Delgado Rannauro fue cuestionado en Puebla sobre si su partido había reconsiderado coaligarse en un sólo bloque opositor. Su respuesta fue la misma: “¿Por qué quieren invitar a Movimiento Ciudadano a que se suba al Titanic? Quieren que estemos ahí tocando violines antes de que se termine de hundir, es absurdo, lo que han hecho está mal desarrollado, está mal conceptualizado y de pésimos resultados”.

El bloque opositor presidido por el PRIAN —el cual se agrietó a causa del respaldo del priismo a la Reforma de la Guardia Nacional— ha pedido a Movimiento Ciudadano sumarse a su causa para hacer frente al oficialismo en los comicios presidenciales de 2024. MC por momento ha parecido acercarse al PAN, incluso voces de ambos partidos no han visto con malos ojos una alianza naranja y azul, pero la presencia del PRI ha acabado con esta posibilidad.

La primera parada para la contienda presidencial será la elección del 2023, en donde los dos últimos estados que le quedan al PRI, Coahuila y el Estado de México, renovarán sus gubernaturas, un proceso en el cual el PAN ni el PRI por sí solos parecen tener los números suficientes para un triunfo. Las encuestas señalan que sólo en coalición estas fuerzas políticas tendrán una oportunidad ante Morena que parte como favorito, es por ello que un triunfo opositor se vislumbra sólo en coalición, de ahí la necesidad de insistir con Movimiento Ciudadano.

Con la misma lógica nació la idea de un bloque único de oposición para 2024, la cual surgió a partir de la elección de 2021. Meses después de estos comicios, en los que la oposición arrebató la mitad de las alcaldías al oficialismo, Claudio X. González, uno de los artífices de la alianza Va por México, sumó a la causa opositora los votos que MC tuvo en esa elección. Explicó que los tres millones de sufragios naranjas junto a los 19 millones 477 mil 887 de los aliancistas se habían impuesto a los 21 millones de votos de Morena. En los casi dos años de Va por México, el partido guinda y sus aliados se han quedado con 16 de 21 gubernaturas en juego. Del resto, tres han sido del PAN, una del PRI y otra de MC.

Movimiento Ciudadano presume tener a sus propios aspirantes presidenciales. Ayer Dante Delgado señaló que pueden ganar la Presidencia “porque somos el único movimiento con una generación de jóvenes haciendo política de altura” y de inmediato enumeró:

“Sólo nosotros tenemos un Enrique Alfaro (Gobernador de Jalisco), un Samuel García (Gobernador de Nuevo León), un Luis Donaldo Colosio (Alcalde Monterrey), un Pablo Lemus (Alcalde de Guadalajara), una Biby Rabelo (Alcaldesa de Campeche), un Salvador Zamora (Alcalde de Tlajomulco), un Jorge Álvarez Máynez (coordinador de los diputados de MC), una Verónica Delgadillo (Senadora), un Juan Zavala (Secretario General de MC), una Mónica Magaña (Coordinadora nacional de los diputados de MC), un Martin Vivanco, una Priscila Franco, un Braulio López Ochoa y a muchos y muchas más”.

De todas estas opciones la única que figura en la encuesta es Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. El joven Alcalde de Monterrey, uno de los que desfilaron ayer en la Convención, debutó apenas en 2018 con una diputación local, pero pese a ello en las mediciones es uno de los dos principales candidatos de la oposición, el otro es el panista Ricardo Anaya, quien en agosto de 2021 dejó el país hacia EU en medio de una investigación en su contra por el caso Odebrecht. Ayer, el Gobernador Samuel García se autodestapó como antes lo ha hecho el Gobernador Alfaro, aunque ambos apenas si figuran en las encuestas.

Precisamente la última vez que Movimiento Ciudadano fue en alianza ocurrió en el proceso presidencial de 2018. En aquel entonces, PAN, MC y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) integraron la coalición Por México al Frente que abanderó la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, quien tuvo la peor votación para un candidato presidencial blanquiazul en 18 años, con 12 millones 610 mil 120 sufragios, de los cuales nueve millones 996 mil 514 provinieron exclusivamente del panismo.

Las mismas cifras han demostrado que esa alianza con el PAN y PRD trajo malos números a Movimiento Ciudadano: pasó en 2012 de una votación de dos millones 128 mil 671 votos —de los 15 millones 896 mil 999 que alcanzó López Obrador como candidato presidencial del Movimiento Progresista— a un millón 010 mil 891 votos, en 2018, como aliado de la derecha. Incluso en el proceso intermedio de 2021 —en el que la votación suele ser menor— el partido naranja registró sus mejores números con tres millones 449 mil 982 votos.

El propio Dante Delgado Rannauro reconoció ayer que ese proceso fue un error:

“Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia, con rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas, con una visión de futuro. Por eso somos la fuerza política de mayor crecimiento en México. Sólo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política”.

Movimiento Ciudadano presume como una de sus máximas políticas la distancia con los partidos de la vieja política, pero en los hechos la tercera vía —como se hace llamar por lo mismo— está compuesta por políticos de esta estirpe, es el caso de dos de sus principales liderazgos: Enrique Alfaro e Ivonne Ortega, que provienen del PRI. El mismo Dante Delgado Rannauro es parte de esta “vieja guardia”. En las elecciones de junio pasado, el partido naranja recurrió al misma fórmula y recicló como candidatos a gobernadores a políticos del PAN, del PRI e incluso de Morena.

Ahora de cara a 2024, ante el acercamiento del Senador Ricardo Monreal con la oposición y la posibilidad que abanderar a toda la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, en la contienda presidencial, Dante Delgado —su amigo— negó esta posibilidad en distintas declaraciones a la prensa y sostuvo, como lo hizo en la Convención Nacional, que el partido naranja tiene con qué competir:

“Podemos ganar la Presidencia de México si nos concentramos y trabajamos con determinación, disciplina, y amor propio. Podemos ganar la Presidencia de México porque somos la única opción que está trabajando el presente con la vista puesta en el futuro. Por eso vamos a ganar…”

