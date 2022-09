El PAN y MC coquetean para una alianza como la de 2018... que no benefició a ninguno

Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ya saben lo que es ir juntos en alianza. En 2018, ambos partidos, uno de derecha, el otro asumido de izquierda, abanderaron a Ricardo Anaya y el resultado no fue el mejor: el PAN tuvo su peor resultado en 18 años y MC menos votos que cuando fue con Andrés Manuel López Obrador en 2012. Hoy, ambos analizan de nueva cuenta la posibilidad de coaligarse.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Dentro de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) resuena cada vez más la posibilidad de retomar la alianza que ambas fuerzas dejaron en 2018, en el proceso presidencial en el que Andrés Manuel López Obrador se impuso con la cifra histórica de más de 30 millones votos.

En aquel entonces, PAN, MC y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) integraron la coalición Por México al Frente que abanderó la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, quien tuvo la peor votación para un candidato presidencial blanquiazul en 18 años, con 12 millones 610 mil 120 sufragios, de los cuales nueve millones 996 mil 514 provinieron exclusivamente del panismo.

La votación lograda hace cuatro años por Acción Nacional fue la peor. En 2000 el panismo alcanzó 15 millones 989 mil 636 que llevaron a ese partido por primera vez a la Presidencia con Vicente Fox. Ese mismo piso lo mantuvo Felipe Calderón en el proceso de 2006 —sobre el cual persisten los señalamiento de fraude— con ​​15 millones 284 votos. Su peor actuación habían sido los 12 millones 732 mil 630 votos que alcanzó en 2012, desde el tercer lugar, Josefina Vázquez Mota, en un proceso en el que su partido la abandonó, como ella denunció. Pero Anaya obtuvo menos que eso.

Las mismas cifras han demostrado que esa alianza con el PAN y PRD trajo malos números a Movimiento Ciudadano: pasó en 2012 de una votación de dos millones 128 mil 671 votos —de los 15 millones 896 mil 999 que alcanzó López Obrador como candidato presidencial del Movimiento Progresista— a un millón 010 mil 891 votos, en 2018, como aliado de la derecha. Incluso en el proceso intermedio de 2021 —en el que la votación suele ser menor— el partido naranja registró sus mejores números con tres millones 449 mil 982 votos.

Meses después del proceso de 2021, Claudio X. González, creador de la alianza Va por México, sumó a su causa los tres millones de votos de MC a los 19 millones 477 mil 887 votos de los aliancistas, e indicó que la oposición se había impuesto a los 21 millones de votos de Morena. Lo cierto es que en los casi dos años de Va por México, el partido guinda y aliados se han quedado con 16 de 21 gubernaturas en juego. Del resto, tres han sido del PAN, una del PRI y otra de MC.

Los números del partido naranja han llevado a que una y otra vez el artífice del bloque opositor, Claudio X. González, insista en una alianza, que en cada una de esta ocasiones ha desestimado la dirigencia de MC. El empresario ha pasado de la abierta invitación al reclamo y la presión. La postura de la autodenominada “tercera vía” se había mantenido en rechazo a Va por México, pero en los últimos esto ha cambiado, sobre todo a partir de la ruptura con el PRI.

Así lo planteó, en esos términos, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, uno de los principales líderes de Movimiento Ciudadano, en entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio:

“Lo que se abre para MC es la posibilidad de construir un bloque opositor que sea diferente a las alianzas de siempre. No podemos empezar a partir de una construcción donde los partidos pueden estar por encima de los intereses de la ciudadanía, si se piensa así Movimiento Ciudadano sin duda se uniría al proyecto. Creo que MC ha puesto voluntad para el diálogo pero a partir de nuevas reglas. La salida del PRI abre una oportunidad nueva, a que se cambien las reglas aunque si no están dispuestos, MC puede hacer su propio proyecto”.

Alfaro señaló que “primero hay que preguntarnos si somos capaces de construir una agenda común que sea el punto de partida y el factor que aglutina a los partidos políticos para que estos se pongan al servicio de México” y negó que en MC haya una definición para 2024 sobre si irá solo o no en una eventual alianza: “Estamos abiertos a platicar con todo mundo en MC, no puede haber este tipo de posiciones radicales. La única definición tomada es que no nos prestaremos a la vieja política”.

El planteamiento del mandatario jalisciense no es aislado. La semana pasada, de cara a la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para ampliar la presencia de militares en la Guardia Nacional, presentada por el PRI, el Diputado Jorge Álvarez Máynez, Coordinador Parlamentario de MC, puso sobre la mesa del PAN una alianza legislativa.

“En Movimiento Ciudadano tenemos una relación distinta con el PAN, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la parte legislativa, porque el PAN ha estado más consistente, ha estado más firme en la oposición”, dijo el 8 de septiembre. “No estamos pensando en una alianza electoral en este momento, pero sí legislativa, sí en un acompañamiento legislativo que pueda frenar el intento de Morena de cambiar la Constitución”, añadió.

En el Senado, el Coordinador Clemente Castañeda Hoeflich coincidió en entrevista con Radio Fórmula un día después, el 9 de septiembre, que la oposición se ha aglutinado en el Congreso en un bloque frente a Morena, el partido en el Gobierno: “Hemos formado con las fuerzas de oposición un bloque de contención. Es decir, hoy sí tenemos una especie de táctica, un acuerdo parlamentario para frenar las iniciativas, las ocurrencias de corte constitucional que ha presentado el presidente de la República”.

Clemente Castañeda explicó que en 2021 ellos previeron que una alianza con el PRI no les daría buenos resultados, como le ha sucedido al PAN y PRD: “Nosotros dijimos en aquel entonces que no podemos acompañar una alianza que no tiene tracción electoral, que es una síntesis del pasado y que muy pronto van a aflorar sus tensiones y sus contradicciones; y bueno pues ahí está este ejemplo lamentable el día de hoy con el espectáculo que está gestando el PRI”.

Y añadió: “Se puede fortalecer esa relación, esa plática, por supuesto que sí. Es muy prematuro pensar en una alianza electoral, pero nosotros hemos mostrado disposición y muchísimo compromiso para que el bloque de contención siga funcionando en la Cámara de Senadores”.

Dentro del mismo PAN se ha hecho el planteamiento de mirar hacia Movimiento Ciudadano en lugar del PRI. Por ejemplo, el pasado 7 de junio, luego de la debacle electoral de la alianza en la que perdieron 4 de 6 gubernaturas que pusieron en juego, el Senador Damián Zepeda Vidales pidió a su dirigencia analizar la conveniencia de seguir con el PRI.

“Deberíamos evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano que creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas […] Yo no creo en esa alianza PAN-PRI, voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos”, dijo el expresidente nacional del PAN esa ocasión en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Senador Zepeda ha sido de las voces que han cuestionado desde su origen la alianza con el priismo, como recientemente lo ha hecho también el Gobernador Kuri González, quien en un video pidió al PAN buscar “una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México. Que persiga una agenda social y no una agenda personal”.

No obstante, será cuestión de la dirigencia que encabeza Marko Cortés Mendoza y del líder máximo de MC, el Senador Dante Delgado, establecer la conveniencia de una alianza ya sin el PRI.