VIDEOS: Por segunda vez, lanzan un huevo al rey Carlos III; policía detiene a joven

LONDRES (AP).— La policía arrestó y acusó de asalto a un hombre después que alguien presuntamente arrojó un huevo al rey Carlos III durante una visita al ayuntamiento de una ciudad.

La policía de Bedfordshire dijo que un hombre veinteañero era interrogado por el asalto.

After an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles III during a walkabout, a man in his twenties was arrested on suspicion of common assault.#Royal #Egg #UK #KingCharles #Crime pic.twitter.com/Iutamjv7ji

