CHATS revelan a líderes de PRI-PAN-PRD citarse con Córdova en casa de Edmundo Jacobo

Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes del PRI, PAN y PRD, respectivamente, fueron exhibidos en una serie de conversaciones en las que acuerdan reuniones por separado con magistrados del TEPJF y con el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– La Gobernadora Layda Sansores difundió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, en donde acuerdan una reunión con el Consejero Lorenzo Córdova Vianello en casa de Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del órgano electoral.

En las conversaciones difundidas por la Gobernadora de Campeche se lee que los líderes de los partidos de la coalición Va por México acuerdan que además de reunirse con el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se reunirán con cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Gobernadora de Campeche cuestionó al INE por estas conversaciones.

“¿Con qué autoridad moral critican los del INE a Claudia? Ellos se reúnen en su cueva, dicen que ya tienen cinco magistrados de su lado y además dicen que ellos van a poner a los observadores de la OEA. Esto nos da una idea de lo que está pasando en el INE”, dijo la Gobernadora luego de transmitir los mensajes de los líderes de Va por México en reuniones con consejeros del INE.

Este martes, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del Presidente de reforma constitucional para cambiar las leyes electorales, pero se preparaba justo después para iniciar el debate de otra iniciativa con la que el Gobierno aspira a conseguir parte de sus objetivos sin tocar la Carta Magna, entre ellos, reducir los recursos del órgano electoral y quitar del cargo a Edmundo Jacobo, actual Secretario Ejecutivo del INE.

A continuación se presentan las conversaciones integras reveladas por la Gobernadora Layda Sansores en donde el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova se reúnen con los líderes de la coalición Va por México.

CONVERSACIÓN 19 DE FEBRERO 2021

Jesús: Hola estimados amigos. Dos asuntos: 1) La reunión con Lorenzo Córdova podría ser el 1 o 3 de marzo a las 17 horas en la casa de Edmundo Jacobo. Ustedes dicen. Y 2) La reunión que han acordado nuestros referentes en la Mesa Política con los candidatos entiendo que sería el jueves 25. Sería conveniente entre 11 y 13 horas. ¿Cómo ven?

Marko: ¿Qué tal, cómo están? 1. Yo puesto para ambos días. 2. ¿Esta mesa política para qué sería?

CONVERSACIÓN DEL 20 DE FEBRERO 2021

Jesús: Lo que me ha dicho Cházaro es que sería una reunión donde estemos presentes los tres presidentes y de manera virtual los candidatos a diputados federales de la coalición.

Alito: Ok, perfecto, yo estoy de acuerdo, nada más notifiquen y confirmen fecha desde ahorita para decirle a la gente del partido y recuerden que están en el acuerdo de acompañarme a la toma de protesta el 26 del candidato a Gobernador en Campeche. Es muy importante que estemos los tres, será un gran mensaje que vamos bien y vamos a ganar.

Atención, #LordBrother y sus 2 amigos, Marko Cortés y Jesús Zambrano, ¡el INE sí se toca! Nos vemos a las 8pm en el #MartesDelJaguar. pic.twitter.com/i7pgTBUwTQ — Layda Sansores (@LaydaSansores) December 6, 2022

Jesús: Va, ahí estaremos amigo. Ya me dijo Cházaro que van a arreglar la logística para regresarnos el mismo 26 a la hora que sea porque yo tengo un compromiso el 27 por la mañana.

Alito: No tiene ningún problema, terminando ele vengo nos regresamos de manera directa. Yo me regreso con ustedes también. Todo muy bien controlado. Pueden venirse juntos Marko y tú, salen de allá sin problema, aquí todo con cuidado, comemos, tenemos reuniones y después de la toma de protesta nos regresamos. Yo me encargo de todo, les mando un abrazo.

CONVERSACIÓN 23 DE FEBRERO 2021

Marko: Jesús Zambrano, ¿cuándo quedó la reunión con Lorenzo Córdova, el lunes o le miércoles?

Jesús: Oigan, yo no tengo registrada esa reunión, a ver si me la pueden dar la fecha y todo para ver.

Marko: Las fechas que nos propuso fue el lunes 1 o miércoles 3, 5pm. Estamos sugiriendo que sea miércoles 3 de marzo, ¿tú puedes?

Jesús: Como el lunes 1 habrá continuidad de la reunión de hoy con los amigos de Si x México entonces quedamos con Lorenzo que sea el 3. Él sugiere a las 6pm.

CONVERSACIÓN 25 FEBRERO 2021

Alito: Compañero, sería bueno ahora que nos vamos mañana tomar una decisión en el tema de la ASF, sería verdaderamente grave que Morena quisiera quitar al que está y poner un incondicional, hay que discutir y platicar eso, es muy importante porque si va a poner a alguien va a estar la persecución para todos.

Marko: Por supuesto, hay que cerrar filas con él. Yo ya le mandé un mensaje con mi solidaridad. Si les parece le digo que lo queremos ver los tres presidentes.

CONVERSACION 5 DE MARZO DE 2021

Marko: Amigos, les recuerdo que mañana martes tenemos reunión 19:39 horas con varios magistrados electorales para ver lo de su representación.

CONVERSACIÓN 6 DE ABRIL DE 2021

Marko: Gobernador Alito, ¿si te conectas a la reunión a las 19:30 horas?

Esto nos da una idea de lo que está pasando en el INE: su presidente está metido en el juego sucio cuando debería ser un árbitro imparcial. ¡No tienen autoridad moral ni vergüenza! Esto no debería pasar en nuestro país, son una mafia. pic.twitter.com/FqzNPxMZR9 — Layda Sansores (@LaydaSansores) December 7, 2022

Alito: Sí, hermano, estoy cambiando todo para estar en la reunión.

Marko: Perfecto Alito y Jesús, nos saludamos al rato.

CONVERSACIÓN DEL 7 DE ABRIL DE 2021

Jesús: Ya listo en espera de que inicie la reunión.

Marko: Listos, seguimos aquí esperando, tenemos a cinco magistrados.

Jesús: Mensaje reenviado. Muy buenos días querido Jesús. Un abrazo afectuoso. Se integró una comisión norteamericana. Desean tener un encuentro con los tres serpientes de Va por México.

Marko: ¿Esa sería una misión de observadores electorales?

Jesús: Así es amigo. Muy importante estos. Me lo mandó Manuel Carrillo del INE en seguimiento a lo que habíamos visto y están viendo en la OEA.