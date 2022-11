Layda muestra chat donde Claudio X. acuerda reuniones con “Alito” para formar alianza

En las conversaciones difundidas esta noche por la Gobernadora Layda Sansores se lee cómo Claudio X. González organiza a los dirigentes de los partidos PAN y PRI para formar una alianza política.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche Layda Sansores exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el empresario Claudio X. González Guajardo, en donde acuerdan reuniones para formar la alianza Va por México.

El empresario Claudio X. González Guajardo es quien reunió a todos los partidos opositores, salvo a Movimiento Ciudadano, para formar Va por México. Esa coalición, creada en su mansión de Las Lomas en la Ciudad de México, no sobrevivió. Entonces lanzó otra, “Unidos” o “[email protected]” o “Unidxs”, que llama “ciudadana” pero que básicamente es un grupo de políticos panistas, perredistas y algunos empresarios, como Gustavo de Hoyos.

Apenas el pasado 13 de noviembre encabezó la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), una movilización que el Senador Ricardo Monreal calificó como “nutrida” y aseguró que respetaba a todos los asistentes.

En las conversaciones difundidas esta noche por la Gobernadora Layda Sansores se lee cómo Claudio X. González organiza a los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD para formar una alianza política.

“No es ‘Alito’ quien está organizando, es Claudio, él pone la hora, cambia la casa”, dijo la Gobernadora en su programa “Martes del Jaguar” tras la difusión de los chats sobre las reuniones previas a la conformación de Va por México.

La conformación de Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó un día después, de cara a la contienda electoral del 6 de junio de 2021.

A continuación las conversaciones íntegras que se difundieron el el programa “Martes del Jaguar” entre “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, y el empresario Claudio X. González:

CONVERSACIÓN 2 DE JUNIO DE 2020

Claudio: Ya platiqué con Ricardo. El martes veo a Santiago (Creel). Insisto. Alito, sigo avanzando. Pronto te haré llegar un documento para tu revisión. Cuando andes por al Ciudad de México avísame para vernos, Abrazo.

Alito: Sí, perfecto. Al rato te llamo de un teléfono para que tú me des el otro teléfono y te haga un comentario de importancia. Abrazo fuerte. Si lo puedes ver te lo comento en un rato, ¿va?

¿Qué hace el señor Claudio X. González organizando a los presidentes de los partidos? Poniendo el lugar, la hora y la fecha de los encuentros… No se debe meter en lo que no sabe. Ya salió quién fue el patrocinador de la marcha en favor del INE.

Claudio: A las órdenes. Alito, cómo ves el día 22 para el primer encuentro de la mesa? Lo podemos realizar en la terraza donde platicamos, a las 10 am. Si tú puedes empiezo a buscar a los demás. Abrazo.

Alito: Veo de inmediato cómo estoy y te avisdo para construir, OK, Hay que tener estrategias de inteligencia siempre, ve lo que sucedió el día de hoy.

CONVERSACIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 2020

Claudio: De acuerdo, Alito. Espero me digas si el 22 jalo contigo para citar a los demás. Alito, puedes el 22 en la mañana? Necesito saber para convocar a los demás.

Alito: Sí, me parece bien, el tema es que hay que cuidar sobre manera eso y dime si van a mandar representantes, pues manda una gente porque no quiero llegar y que alguien mandó un representante y que no pudo ir y tenemos que ir los presidentes.

Claudio: La invitación, si te parece bien, sería a los presidentes y a un representante permanente para las mesas de trabajo por cada partido. La cita sería en Monte Blanco 925, en donde nos encontramos la vez pasada, a las 10. Te voy avisando de las confirmaciones de los demás presidentes.

Alito: Ok. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado, no s vaya faltar la información.

CONVERSACIÓN 11 JUNIO 2020

Claudio: Alito, la reunión sería a las 5pm en lugar de las 10am. Te queda bien? Marko confirmado.

Alito: 5pm. Ok.

Claudio: ¿Quién te acompaña? La idea es que estén el presidente de cada partido y un representante de su confianza para el trabajo de seguimiento.

Alito: Sí, llevo uno, perfecto.

Claudio: Sierra Mazapil 145. Miguel Hidalgo 11000.

CONVERSACIÓN 16 JUNIO 2020

Alito: Mira qué inteligente es el PAN. Abrazo. El Universal “MC rechaza propuesta de alianza con el PAN para 2021”. Clemente Castañeda agradeció la invitación de Marko Cortés. Ve qué le contestan al pobre presidente del PAN. ¿Ves por qué el PRI debe regresar?

Claudio: Abrazo, Alito. Espero la mesa contribuya a lograr acuerdos mínimos que sirvan a un bien mayor. Ya veremos.

Alito: Ya sabes que yo puesto y listo y con estos weyes hay que arar.

CONVERSACIÓN 22 DE JUNIO DE 2020

Claudio: Querido Alito, el lugar de la reunión de las 5pm cambia. El nuevo domicilio es Monte Blanco 925, Lomas de Chapultepec. Por favor, confirma de recibido. Un abrazo.

Alito: Sí, ya llego. Un abrazo.

CONVERSACIÓN 29 DE JUNIO DE 2020

Claudio: Querido Alito, un breve recordatorio de la reunión de mañana a las 17 oras. Mismo lugar. Un brazo y buena semana. ¿Viene alguien contigo?

Alito: Sí, perfecto, ahí estaré.

CONVERSACIÓN DEL 30 DE JUNIO 2020

Claudio: Alito, ¿te acompaña alguien a la reunión? Para tener listo su lugar.

Alito: Sí, un apersona.

Claudio: Por fa, dame su primer nombre para personificar su lugar.

Alito: Carlos I. Mercado.

Claudio: Gracias. Aquí los recibimos con gusto.

Alito: AL final regálanos unos minutos a Marko Cortés y yo. Abrazo. Cuando se retiren los demás.

Claudio: Por supuesto.

Alito: Mi querido amigo, tengo interés de que si la próxima semana me puedo echar un café contigo y con Jorge Buendía y Javier Márquez, solos los cuatro para conocernos. Y después con Pepe Becker y Olvera.

Claudio: Como con ellos para echar a andar los trabajos y te aviso. Igual y sobra decirlo, pero todos debemos cuidar que los trabajos del grupo de apoyo sean en beneficio de todos los integrantes de la mesa. Ayúdame a cuidar eso.