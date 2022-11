Tras marchar “por el INE”, Claudio X. González pide armar Plan de Gobierno 2024-2030

Ayer por la tarde se llevó a cabo la marcha por la “defensa” del INE, que fue encabezada por González Guajardo y la nueva organización de “[email protected]”. En la manifestación se destacó la presencia del expresidente Vicente Fox, del excandidato presidencial Roberto Madrazo, de la exprimera dama Margarita Zavala, de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, de la Senadora priista Claudia Ruiz Massieu.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Un día después de que líderes opositores y miles de ciudadanos y militantes de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano marcharan en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el empresario Claudio X. González anunció qué sigue: buscar la toma del poder.

La nueva organización que dirige, “[email protected]”, lanzó este lunes un manifiesto con siete puntos que fueron denominados “¿Qué hacer después de la marcha?”, y uno de ellos invita abiertamente a los manifestantes a ayudar a la construcción de un Plan de Gobierno para el sexenio 2024-2030, es decir, para cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo.

González es quien reunió a todos los partidos opositores, salvo a Movimiento Ciudadano, para formar Va por México. Esa coalición, creada en su mansión de Las Lomas en la Ciudad de México, no sobrevivió. Entonces lanzó otra, “Unidos” o “[email protected]” o “Unidxs”, que llama “ciudadana” pero que básicamente es un grupo de políticos panistas, perredistas y algunos empresarios, como Gustavo de Hoyos.

Para los que se preguntan ¿qué sigue después de la marcha?, aquí unas recomendaciones. ¡Esto es sólo el inicio! pic.twitter.com/B2NFwxIyTd — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 14, 2022

En el primer punto de este manifiesto, la organización dijo que todos aquellos que participaron en la marcha por la supuesta defensa del INE deberán estar atentos al proceso legislativo que siga la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que así se pueda “exigir y acompañar a las y los legisladores que defiendan al INE”.

En ese mismo sentido, Claudio X. González pidió a la ciudadanía identificar las oficinas y redes sociales de los legisladores locales para exigirles que con su voto defiendan al INE.

“El formato que necesitas está aquí: https://poderciudadanomx.com/yo-defiendo-al-ine/”, se lee en la imagen.

También se pide que se utilice tanto de manera física como digital todas aquellas calcomanías y materiales que se difundan por medio de las redes sociales de “[email protected]”.

En el cuarto punto del manifiesto se pide la asistencia a todos aquellos actos públicos que la organización convoque por las redes sociales.

“Unirte a la exigencia que hacen diversos colectivos para presionar a los legisladores para que no apoyen ninguna reforma que atente contra el INE y la democracia”, se lee en el quinto apartado del documento compartido por González Guajardo.

Finalmente, en el punto seis X. González pide a las y los ciudadanos participar en la construcción de la “Propuesta Ciudadana para integrar el Plan de Gobierno 2024-2030”, esto por medio del WhatsApp de la organización.

“Sumarte a la gran red ciudadana que estamos construyendo en [email protected] para exigir, proponer, y para mejorar registrandote en:unidospormx.com”, se lee en el último punto de su lista de cosas por hacer.

“LES TENGO RESPETO”: MONREAL

El Senador Ricardo Monreal dijo este día que respeta la marcha de ayer y que no la descalifica.

“Sólo decirles a todos que ayer se expresó una parte del México que está expresándose, pero esa parte tiene que ser escuchada, desde mi punto de vista, en el Poder Legislativo. No me meto a consideraciones del Ejecutivo porque el Ejecutivo presentó la iniciativa y ahora está en el campo jurídico del Legislativo”, dijo.

“Pero a los que han expresado distintos puntos de vista sobre la Reforma Electoral, les puedo decir que no se preocupen. En el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y responsabilidad constitucional. No vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva”, agregó el polémico Senador Ricardo Monreal.

“Vamos a actuar con mucha seriedad, así es que no debe de preocuparse la población, se los aseguro. Vamos a actuar como siempre lo hemos hecho en el Senado, con mucha responsabilidad, ecuanimidad y violencia que es lo que nos obliga y lo que nos exigen los ciudadanos de todos los niveles y de todos los partidos y creencias. Así lo haremos, así que mientras estemos aquí, no deben de preocuparse”, sostuvo el político zacatecano.

El Senador morenista dijo que él también observó la marcha desde el Senado, y que al ver a la gente que acudió no puede “descalificarla”. En ese mismo sentido, el legislador no quiso dar un número estimado de asistentes, pero consideró que fue una manifestación “nutrida”. También recalcó que aunque no puede decir números exactos, “no lo pueden engañar” porque estuvo ahí y vio a los asistentes. Lo anterior, como un guiño a las cifras que dio ayer el Gobierno de la Ciudad de México, que estimó alrededor de 10 mil a 12 mil personas.

“Yo también observé la marcha. Estuve aquí en el Senado de la República. […] Sí vi lo que representa y observé la gente que acudió, por eso es que no puedo descalificarla. Le tengo respeto a todos. Saludé, incluso me saqué fotografías con algunos de ellos. […] Así que no es sino parte del proceso que está viviendo el país y que nosotros tenemos que actuar con tolerancia, respetando las libertades y respetando el uso de este tipo de garantías individuales que la Constitución consagra”.

Monreal insistió en que se debe ser tolerante y respetar las libertades de manifestación. Sin embargo, recalcó que la ciudadanía “no tiene que preocuparse” sobre la reforma electoral, ya que “van a hacer las cosas bien”.

Casi al final de la conferencia, le cuestionaron si con la marcha de ayer, con las miles de personas salieron a las calles, se ratifica lo que él ha dicho de que Morena no debe confiarse en que ganará las elecciones presidenciales en 2024:

“Con la marcha de ayer, creo, desde mi punto de vista personal, no de grupo y menos de coordinador, que es una simple llamada. No minimizo ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones porque finalmente representan una parte de la sociedad”.

“No lo minimizo, lo que creo es que hay que atenderlos, independientemente de que tengan o no la razón, se debe de escuchar a esta parte del México que ayer se manifestó”, finalizó.