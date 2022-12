Sin Cristiano, Portugal golea a Suiza y avanza a cuartos; enfrentará a Marruecos

Por Carlos Rodríguez

Lusail, Qatar, 7 de noviembre (AP) — Después de todo, Portugal no depende de Cristiano Ronaldo.

Para asombro de todos, el crack fue relegado a la suplencia en una Copa Mundial. Pero la selección portuguesa no le echó de menos, pues su juvenil sustituto en el once titular firmó una tripleta para triturar el martes 6-1 a Suiza y completar el cuadro de los ocho mejores en el torneo.

Gonçalo Ramos, un atacante de 21 años que recién el mes pasado debutó con la selección, jugó de titular por primera vez y exhibió el mismo acierto goleador de la mejor versión de Cristiano.

“Creo que ni en mis mejores sueños pude pensar en ser titular en una ronda definitoria de un Mundial ”, admitió el ariete del Benfica, quien admitió que Cristiano y Robert Lewandowski están entre sus ídolos de una infancia que caducó no hace mucho.

El impactante cambio de fichas ofensivas del veterano técnico Fernando Santos funcionó a la perfección, y Portugal enfrentará a la sorprendente Marruecos en los cuartos de final.

“Es momento de parar (con la polémica), no es bueno, estamos en una Copa del Mundo y me doy cuenta de que a veces la gente no es feliz con nada”, dijo Santos. “En este momento lo más importante es que cuatro días hay un partido ante Marruecos”.