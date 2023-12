Sheinbaum llama desde Puebla a “conquistar corazones” para la continuidad de la 4T

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena y partidos aliados a la Presidencia, hizo un llamado a seguir contruyendo el “segundo piso” de la Cuarta Transformación (4T) para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

Desde Acatlán de Osorio, Puebla, la exmandataria capitalina expusó que sólo sumando esfuerzos a favor de la continuidad de la 4T, se podrá evitar que regrese el modelo neoliberal de la oposición que ponía prácticas que dejaron en el olvido a miles de personas.

’’Hay que seguir convenciendo conciencias, pero sobre todo hay que enamorar, hay que conquistar corazones, porque este movimiento es de corazón, porque este movimiento ama al pueblo de México, este movimiento ama a nuestra patria’’, pronunció ante la militancia de Puebla.

‘’Nosotros somos humanistas, nosotros le damos la mano al que se quedó atrás, nosotros no vemos de arriba a abajo a ningún mexicano o mexicana, ni a ninguna persona, nosotros nos vemos siempre como iguales, y lo que queremos es que, el que no tuvo oportunidades, el que no tuvo la posibilidad de tener acceso a los derechos, que tenga acceso a los derechos, que tenga la posibilidad de desarrollarse’’, puntualizó.