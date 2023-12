La SSC detiene a mujer sospechosa de robar 500 mil pesos a la actriz Consuelo Duval

Ciudad de México, 6 de diciembre, (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó este miércoles que ya investiga a una mujer que fue detenida por su probable participación en el delito de robo a casa habitación sin violencia, ocurrido la noche de ayer martes en el domicilio de la actriz Consuelo Duval, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, la Fiscalía dijo que la mujer fue detenida en dicho lugar por policías preventivos, posiblemente en posesión de joyería diversa, 500 mil pesos en efectivo y otros objetos que la actriz, propietaria del inmueble, reportó a las autoridades como hurtados.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, de la Coordinación General de Investigación Territorial, ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación (PDI) para obtener datos con posibles testigos, inspeccionar el lugar y llevar a cabo la búsqueda de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como particulares.

La actriz Consuelo Duval dio a conocer el delito del que fue víctima en un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que el incidente ocurrió ayer martes, cuando se percató de que su empleada doméstica había hurtado una alta suma de dinero en efectivo, así como joyas y otras pertenencias de valor de la actriz.

“Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado. Cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”, comenzó el comunicado.