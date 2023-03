“Tráiganlos a casa”: Familias de secuestrados narran su angustia desde las Carolinas

Por James Pollard y Travis Loller

Lake City, Carolina del Sur, EU, 7 de marzo. (AP) — El secuestro de cuatro estadounidenses en una ciudad del norte de México estremeció a familias en Carolina del Norte y del Sur, que pasaron días de agonía a la espera de saber si sus seres queridos habían sobrevivido a un viaje por carretera para someterse a una cirugía estética que acabó siendo mortal.

Las preguntas sobre el ataque persistían el martes mientras las autoridades informaban de dos muertos y trasladaban a los otros dos sobrevivientes, ambos oriundos de Lake City, Carolina del Sur, hacia territorio estadounidense.

Los familiares buscaban detalles, y funcionarios federales se comprometieron a investigar cómo Latavia Burgess, Shaeed Woodard, Eric Williams y Zindell Brown acabaron en un fuego cruzado de los cárteles de la droga mexicanos, tal y como captó un video que posteriormente se publicó en Internet.

