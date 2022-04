Reforma Eléctrica: PAN y PRI niegan rebelión interna. Morena cederá, pero no tanto

Morena y aliados apuestan a incorporar a la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador algunos de los puntos de la contrapropuesta de la coalición “Va por México” para generar confianza a los legisladores y que voten a favor, ya que necesitan 57 sufragios de la oposición para alcanzar la mayoría calificada.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), las dos principales fuerzas de la coalición “Va por México”, que esta semana presentó su contrapropuesta de Reforma Eléctrica, rechazaron el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador a “rebelarse” y votar a favor de su Reforma Eléctrica.

Legisladores de oposición de la Comisión de Energía —que en los próximos días votará el dictamen de la Reforma del Ejecutivo para discutirlo en el Pleno en vísperas de Semana Santa— coincidieron en entrevistas separadas que, tras el “acuerdo” de la alianza PRI-PAN-PRD, Morena no contará con los votos de ningún priista ni panista y rechazaron que por ello sean “traidores a la patria” o “defiendan a empresas”, como los calificó el Presidente López Obrador.

“Nosotros somos un bloque sólido y lo hemos dicho desde el principio: vamos a votar en unidad y totalmente convencidos contra la Reforma Eléctrica”, aseguró el Diputado priista Pedro Armentía López, secretario de la Comisión de Energía. “Te puedo garantizar que el grupo parlamentario del PRI va a votar en su totalidad en contra”.

Como respuesta al cierre de filas de la oposición, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunciará este jueves cuáles puntos de la contrarreforma de 12 puntos presentada por la oposición adherirán a su proyecto de dictamen, sin cambios trascendentes tras el Parlamento Abierto, para que sea “una sola propuesta”.

Entre las propuestas de la oposición, contemplan incluir el derecho humano a la electricidad y, en un país con cuatro de cada 10 hogares en pobreza energética, la generación distribuida a través de subsidios para instalar paneles solares en escuelas, hospitales y hogares.

El presidente de la Comisión de Energía, el Diputado morenista Manuel Rodríguez González, abundó en entrevista que aquellos puntos de la contrapropuesta que “fortalezcan” a la iniciativa del Ejecutivo serán incorporados para que los legisladores “vean reflejadas sus aportaciones, eso les genere certidumbre y confianza, y eso se convertirá en un voto a favor”.

La Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) cuenta con 277 votos, pero necesitan 334 para obtener la mayoría calificada y aprobar la Reforma Eléctrica, es decir, 57 votos de la oposición.

A la par, luego de extender el debate para hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará la inconstitucionalidad o no de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021, pero impugnada hace un año por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y un grupo de legisladores al argumentar una supuesta violación al principio de libre competencia del T-MEC, misma idea que representantes del Gobierno de Estados Unidos han “cabildeado” en el país, comentó ayer el Presidente López Obrador.

Sin embargo, en lo que no están dispuestos a ceder respecto al contenido de la Reforma Eléctrica, enlistó el Diputado guinda Manuel Rodríguez, es en garantizar la rectoría del Estado sobre el sistema eléctrico, esto es, que el 54 por ciento sea para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto para la iniciativa privada; elevar a rango constitucional la transición energética, y que la explotación y explotación del litio sea exclusiva del Estado.

Durante la presentación de la contrapropuesta de Va por México, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que la suya es “apegada a la legalidad para que haya competitividad y certeza jurídica a la inversión” con miras a bajar las tarifas eléctricas a los sectores de la población “más sensibles”; impulsar la generación distribuida (paneles solares en hogares); “fortalecer” a la CFE, y “defender” al medio ambiente con energías limpias.

RECHAZAN REBELARSE

Ante el anuncio público de la coalición legislativa Va por México de votar contra la Reforma Eléctrica “destructiva” y “regresiva”, como la describen los presidentes del PRI y PAN, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a “que se rebelen” para que “no sean traidores a la patria”, ya que aseguró tener información de que “hay muchos legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares”.

El presidente de la Comisión de Energía, el Diputado Manuel Rodríguez González, agregó vía telefónica que dentro de la Cámara Baja se sabe eso “de manera extraoficial” y compartió que “varios diputados de otros grupos parlamentarios” le han externado “que ven que se ha avanzado en el fortalecimiento de la iniciativa y la ven con muy buenos ojos”.

No obstante, diputados de oposición de la Comisión de Energía coincidieron en entrevistas separadas que en comisiones ni en el Pleno la coalición “Juntos Haremos Historia” contará con los votos del tricolor y blanquiazul.

El Diputado panista Ignacio Loyola Vera, secretario de la Comisión de Energía, compartió en entrevista que el coordinador de la bancada de diputados de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, les informó que se llegó “a un acuerdo” entre el PRI, PAN y PRD, “donde iremos en contra; la Reforma no va a pasar”.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdés, ha comentado que dejará un “voto de conciencia” y que ellos prefieren debatirla y votarla en el Pleno hasta después de las elecciones estatales de junio. En Morena se dice que es para negociar gubernaturas como la de Hidalgo a cambio de votar a favor de la Reforma Eléctrica.

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, planteó “construir puentes para alcanzar la mayoría calificada”. Pero, afirmó el Diputado priista Pedro Armentía, ese lo debió tejer desde el momento del Parlamento Abierto.

“Después de 180 horas de foros y 26 sesiones que tuvimos, es una falta de respeto del Ejecutivo no tomar en cuenta ninguna opinión y mandar el dictamen sin [casi] ninguna modificación”, declaró el legislador priista.

“Hoy en día, después de la postura del Revolucionario Institucional, que se suma a los partidos de la Coalición, andan queriendo buscar acuerdos”, agregó sobre la presentación de Va por México de una contrarreforma eléctrica con 12 puntos.

El Diputado priista Armentía rechazó que votar en contra de la propuesta del Ejecutivo sea “defender a las empresas” o “traicionar a la patria”, como afirma el Presidente.

“Se ha tratado de polarizar al país, de enfrentar a los privados contra el Ejecutivo dejando a un lado a la ciudadanía. Nosotros no estamos defendiendo ningún interés privado, defendemos que, si se hará una reforma constitucional, que sea en beneficio de la gente y no sólo una postura ideológica de regresarle el monopolio a la CFE”.

El legislador blanquiazul Ignacio Loyola también cuestionó que, pese a la veintena de foros del Parlamento Abierto, el dictamen presentado es “prácticamente el mismo”, por lo que, insistió, “no va a pasar” aunque no cuenten con los votos de Movimiento Ciudadano.

“Es suficiente con los votos que tenemos en el PRI, PAN y PRD para que esto no pase. Celebro que haya un acuerdo de la oposición para que de una vez por todas se entierre esta nefasta Reforma”, afirmó.

“[El coordinador parlamentario del PRI Rubén Moreira] dijo que les dejará votar según ‘su conciencia’, podría ser que a alguien su conciencia le suene metálica y pueda cambiar su voto, pero no creo porque irían contra lo que la sociedad está exigiendo”, planteó Loyola.

El Diputado panista también consideró un “exceso” del Presidente López Obrador llamarlos “traidores a la patria”, porque “en este país el no coincidir con lo que piensa el Ejecutivo es ser ‘traidor’ y ‘conservador’, lo cual no podemos permitir. Se considera que él es el pueblo y cualquiera que esté en contra de lo que él piense está en contra del pueblo y eso no es así”.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.