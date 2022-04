El INE revelará conteo rápido de Revocación entre las 21 y 22 horas; van 172 quejas

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– El proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse debido a la intervención de servidores públicos, advirtió Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) al informar que ya suman 172 las quejas impuestas contra funcionarios por violar la veda electoral.

Córdova adelantó que el INE no sólo entregará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades para que pueda dictaminar e informar a los Poderes de la Unión.

“La Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos, que de manera sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia, eventualmente, que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”, indicó.

Durante una conferencia de prensa, los 11 consejeros del INE —presididos por su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello— brindaron información relevante sobre la Revocación de Mandato a tan solo tres días de que se lleve a cabo en todo el país.

El Consejero Presidente señaló que el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos tanto de nivel federal como estatal. De igual manera, emitieron 52 medidas cautelares a través del mandato de retiro inmediato de publicidad y mensajes tanto en espacios públicos como digitales.

Dentro de esas 52 medidas, cinco de ellas fueron aplicadas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuatro contra la Consejería Jurídica y el vocero del Presidente, Jesús Ramírez Cuevas; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió tres; mientras que otras 29 fueron gobernadores y 61 senadores.

Además, Córdova aclaró que ante las medidas cautelares aplicadas por el propio INE, no significan que este instituto “no censura a nadie”; sino que responden a lo establecido por el Poder Legislativo que aprobó las restricciones en la Constitución con respecto a las posibilidades de difusión pública del proceso de Revocación de Mandato.

“Contrario a lo que se dice, se llevaron a cabo miles de acciones de difusión y comunicación acordes a la capacidad y los recursos con que cuenta la institución”, destacó Lorenzo Córdova quien además, ahondó en los diversos mecanismos empleados por el INE para la difusión y promoción de la participación ciudadana para la Revocación de Mandato, entre los que destacó foros de discusión, spots televisivos y de radio; así como un micrositio con toda la información relevante sobre el proceso electoral.

LOS RESULTADOS DE LA REVOCACIÓN

El 10 de abril operará un sistema de conteo rápido con una muestra de mil 800 casillas que nos permitirá contar con una estimación confiable de la participación y el resultado de la consulta esa misma noche.

Estimamos, por cierto, que los resultados del conteo rápido puedan hacerse públicos en esta mesa del Consejo General entre las 9 y las 10 de la noche aproximadamente.

Asimismo, destacó la presencia de un sistema en línea en tiempo real donde se harán constantes actualizaciones con respecto al conteo completo de los votos emitidos, haciendo que al día siguiente de la jornada electoral, el INE pueda brindar el resultado final de la Revocación de Mandato.

La Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del Presidente López Obrador como un ejercicio de democracia popular, pero duramente criticada por la oposición por utilizarla como un intento de “ratificación” y no una Revocación de Mandato.

Tanto la oposición como los especialistas mexicanos consideran que López Obrador propuso la Revocación de Mandato para estar en campaña permanente y así seguir movilizando a sus bases.

A pesar de que es necesario la emisión del voto del 40 por ciento del Padrón Electoral para que el resultado sea vinculante, el Presidente López Obrador declaró que, si el resultado favorece al resultado de que no continúe su cargo en la Presidencia a pesar de que no se cumpla el 40 por ciento, él acatará el resultado de la consulta.

“Yo estoy planteando además, y es mi compromiso, la convicción de que aunque no se llegue al 40 por ciento si pierdo, me voy”, dijo López Obrador, quien ha acusado al INE de no querer hacer promoción de la consulta, calificada por el organismo como un “inédito ejercicio de democracia participativa”.