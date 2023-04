Israel bombardea la Franja de Gaza y Líbano; intensifica las tensiones en la región

Por Isabel Debre

JERUSALÉN (AP) — Israel llevó a cabo inusuales ataques aéreos en Líbano el viernes y siguió bombardeando la Franja de Gaza en una escalada que suscitó temores de un conflicto más amplio tras la violencia registrada en torno al lugar más sensible de Jerusalén.

Aunque las fronteras norte y sur de Israel habían recuperado la calma, la ofensiva israelí de primera hora de la mañana contra Líbano — que los analistas calificaron como la violencia transfronteriza más grave desde la guerra de 2006 entre Israel y el grupo insurgente libanés Hezbollah — amenazó con llevar la confrontación a una nueva fase.

Los ataques aéreos israelíes respondieron a una andanada de proyectiles inusualmente larga lanzada desde Líbano luego de que las incursiones policiales israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, derivaron en disturbios y causaron indignación en el mundo árabe.

Aunque el ejército israelí se apresuró a aclarar que su aviación alcanzó lugares que pertenecían únicamente a grupos insurgentes palestinos, la ofensiva podría arrastrar Hezbollah, un enemigo acérrimo de Israel que controla gran parte del sur de Líbano y en el pasado se erigió como defensor de los palestinos y de la disputada ciudad de Jerusalén.

Antes en el día, los misiles israelíes alcanzaron un descampado en la localidad libanesa de Qalili, cerca del campo de refugiados palestinos de Rashidiyeh, según un fotógrafo de The Associated Press y residentes, y mataron varias ovejas y causaron heridas leves a algunos vecinos, entre los que había refugiados sitios. Otros golpearon un pequeño puente y un transformador eléctrico en la cercana localidad de Maaliya y dañaron el sistema de riego de los huertos de la zona.

“Estaba durmiendo y, de pronto, no pude sentir nada más que el impacto”, dijo Majid Abdelsattar, que vive en Qalili. Según contó, los ataques causaron daños en la casa de sus padres y en el huerto de cítricos de la familia. El ejército libanés indicó que encontró otro lanzacohetes el viernes tras desmantelar varios en la víspera.

Videos and photos of the aftermath of #Israel’s bombing of south #Lebanon show craters in fields and some houses damaged by the bombs. For the most part, there have not been any reported deaths from the bombs outside of a few sheep and material damage. #لبنان #جنوب_لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/AElB3JtXog

— Nicholas Frakes | نيكولاس فريكس (@nicfrakesjourno) April 7, 2023