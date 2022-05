EU prohíbe a sus funcionarios viajar al sur de Jalisco; alerta por disputas de grupos

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– La Embajada y Consulado de los Estados Unidos en México emitió una nueva alerta de viaje dirigida a los trabajadores del Gobierno estadounidense, luego de las disputas territoriales entre grupos criminales en los límites de Jalisco con Michoacán.

Security Alert – New Restrictions on U.S. Government Employee Travel in Jalisco. https://t.co/hsd33ervKT

