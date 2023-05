Activistas e informes alertan sobre el apoyo social que tiene el narco en comunidades

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- El domingo pasado, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra declaró que la violencia en el estado de Guerrero no se ha podido resolver porque los cárteles aún cuentan una base social que los respalda, un fenómeno que se tiene documentado en otras partes del país en donde las organizaciones criminales se han hecho presente en varias ocasiones mediante apoyos o regalos a la población.

Una situación de este tipo habría tenido lugar el pasado 30 de abril, durante los festejos del Día de Niño, cuando presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron regalos a los menores en algún poblado entre Zacatecas y Jalisco, sin que las autoridades correspondientes intervinieran.

En redes sociales se difundieron fotografías en las que se puede observar una camioneta con una especie de contenedor en la que transportaba varias cajas con los posibles obsequios. Además, el vehículo se encuentra rodeado de muchas personas y no se logra distinguir ninguna autoridad.

https://twitter.com/All_Source_News/status/1652962461778149376?s=20

Respecto a este tipo de fenómenos, Víctor Hernández, Profesor-investigador de la Facultad de derecho de la Universidad Panamericana (UP), comentó, en entrevista para SinEmbargo, que es común que este tipo de grupos delictivos busquen el respaldo de la población con el fin de que esta les colabore de manera indirecta.

“Es bastante común que los cárteles empiezan a hacer labores de beneficencia, que de alguna manera suplen las labores que en principio debió haber hecho las seguridad social del estado, hay algunos líderes huachicoleros, que lo que hacen con su dinero es construir parroquias, dar préstamos a bajo interés, pagar la fiesta del santo del pueblo, de hecho también el Cártel de Sinaloa, aunque no se dedica específicamente al huachicol, era famoso por este tipo de obras de beneficencia, y los resultados eran muy palpables”, dijo.

Este tipo de actividades de presunta ayuda por parte del crimen organizado fueron recurrentes durante la pandemia, ya que en varias ocasiones las redes sociales sirvieron para difundir imágenes de hombres armados con fusiles de asalto mientras entregaban cajas con alimentos, así como diversos videos de convocatorias para el suministro.

Además, autoridades federales lograron ubicar al menos 11 entidades federativas donde se distribuyeron alimentos por parte de seis diferentes cárteles de la droga: Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Parral (ligados al de Sinaloa), Cártel del Golfo, Los Zetas, Los Viagras y La Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC) –dependencia que está a cargo de la Guardia Nacional– confirmó la presencia de este fenómeno en los estados de Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

El 14 de octubre de 2021, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS por su sigla en inglés) publicó un informe titulado titulado: “El narcotráfico y los cárteles mexicanos. Operaciones de los cárteles en medio del Covid-19”, en el que señala que durante la pandemia los cárteles mexicanos se dieron a la tarea de distribuir ayuda entre la población e incluso impusieron medidas de confinamiento.

Asimismo, la organización Justice in México en su Informe Crimen Organizado y Violencia en México 2021, que se publicó en octubre de 2021, advirtió que la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus fue aprovechada por grupos del narcotráfico para reforzar su apoyo sociales luego de que repartieron víveres entre la poblaciones más afectadas.

“La pandemia de COVID-19 parece haber beneficiado a algunos grupos del crimen organizado y actividades delictivas más que otros. Estas tendencias impactaron especialmente las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que es un proveedor clave de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo”, se detalló en el documento.

El informe detalló, por ejemplo, que el grupo liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” repartió despensas y kits medicamentos en diversas comunidades de San Luis Potosí. En tanto, el Cártel del Golfo también despensas en los municipios de Ciudad Victoria y Matamoros, en Tamaulipas.

Una situación similar se dio con los Zetas, grupo que distribuyó alimentos en Coatzacoalcos, Veracruz, y con el Cártel de Sinaloa, que mediante una hija de Joaquín el Chapo Guzmán, repartió despensas en Guadalajara, Jalisco. Estas mismas acciones fueron emprendidas por células más pequeñas, como “El Comando de la M”, un grupo que deriva de La Familia Michoacana, que regalaron kits médicos en Guerrero y Los Viagras que distribuyeron alimentos en Michoacán.

Además, “Los Chapitos”, que forman parte del Cartel de Sinaloa, implementó medidas restrictivas entre la población como toques de queda y castigos a quienes no obedecían el mismo. Por su parte Los Granados, organización que desciende de lo que fue el grupo de los Beltrán Leyva, ejerció prácticas similares a “Los Chapitos en Teloloapan, Guerrero.

El Profesor-investigador de la UP señaló que la intención de estas prácticas tienen dos objetivos: “El primero y el más genérico es conseguir silencio, es una conquista enorme el que la gente no hable, el que la gente no denuncie, el que si llega el Ejército, la Marina y pregunta ‘¿acaban de ver esta camioneta pasar?’ la gente no diga absolutamente nada, porque es muy modesto, no implica un involucramiento demasiado intenso de la población, pero eso ya por lo menos ‘me salva’ de una carpeta de investigación o de una denuncia ese día en concreto”.